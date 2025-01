1000 Satellites eröffnet öffentliche Finanzierungsrunde auf Companisto

Der erfolgreiche Abschluss der Angel-Runde war nur der Anfang. 1000 Satellites spricht nun in der öffentlichen Runde gezielt Investor:innen an, die mit unterschiedlich großen Beträgen zur Expansion des Unternehmens beitragen möchten. Während kleinere Investments es ermöglichen, sich einfach und schnell an der Zukunft der Arbeitswelt zu beteiligen, bieten größere Beteiligungen die Chance, das Wachstum maßgeblich zu beschleunigen.Der Bedarf an flexiblen und professionellen Arbeitsräumen wächst stetig. Viele Unternehmen suchen nach Lösungen, um ihre Flächen effizienter zu nutzen und ihren Mitarbeitenden moderne Alternativen zum klassischen Büro oder Homeoffice zu bieten. Der deutsche Flex-Office-Markt befindet sich noch in den Anfängen: Mit einem Marktanteil von unter 5 % liegt Deutschland deutlich hinter Ländern wie Großbritannien. Diese Marktlücke bietet enormes Wachstumspotenzial, das 1000 Satellites gezielt adressiert.Mit seinem mehrstufigen Ansatz kombiniert 1000 Satellites zentrale Standorte, wohnortnahe Lösungen und Satelliten für Pendler:innen. Das Unternehmen bietet damit Unternehmen und ihren Mitarbeitenden flexible, professionelle und nachhaltige Arbeitsumgebungen. Der strategische Fokus liegt klar auf Corporate Teams und großen Unternehmen, die flexible und effiziente Arbeitsplatzlösungen und Qualitätsstandards suchen.Ein Schlüsseltrend, den 1000 Satellites bereits heute lebt, ist die Bedeutung von „Hospitality“. Alle Satellitenstandorte werden von engagierten Standortmanager:innen betreut, die sich als Gastgeber:innen verstehen. Sie kennen die Nutzer:innen, empfangen sie herzlich und schaffen Verbindungen. Diese persönliche Betreuung macht den Unterschied und trägt zu einer Arbeitsumgebung bei, in der sich Mitarbeitende wohlfühlen und produktiv arbeiten können.1000 Satellites betreibt derzeit 13 Standorte in Deutschland, die gezielt wohnortnah und an strategisch wichtigen Orten in den Metropolregionen Rhein-Neckar, München und Hamburg platziert sind. Die Nachfrage nach flexiblen Büroräumen und modernen Umgebungen für Meetings, Workshops und Events nimmt weiter zu. Diese positive Entwicklung zeigt sich auch in den Geschäftszahlen: Bereits im Januar konnte der Forecast übertroffen werden – ein klarer Beleg für die wachsende Marktresonanz. Mit der klaren Positionierung als „Dein professionelles, nah-modernes-flexibles Büro“ schafft 1000 Satellites Mehrwert für Unternehmen, ihre Mitarbeitenden und die Gesellschaft.„Unsere bisherigen Erfolge zeigen, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind“, erklärt Markus Hummelsberger, Geschäftsführer von 1000 Satellites. „In der ersten Runde konnten wir nicht nur nationale, sondern auch internationale Investor:innen von unserer Vision überzeugen“, erklärt Markus Hummelsberger, Geschäftsführer von 1000 Satellites. „Mit der offenen Runde möchten wir nun neue Unterstützer:innen einladen, an diesem Erfolg teilzuhaben.“Weitere Informationen zur Kampagne und die Möglichkeit zur Investition hier: 1000 Satellites - Investition in die Zukunft der Arbeit