Für kleine Self-Care-Momente im Alltag

Self-Love und Self-Care sind häufige Neujahrsvorsätze. Dabei geht es nicht um ambitionierte Sport- und Abnehm-Ziele, sondern darum, kleine Momente in den Alltag einzubauen, in denen man sich bewusst etwas Gutes tut. Wie wichtig das ist, weiß auch Paola Maria. Sie gehört zu den erfolgreichsten Influencer*innen Deutschlands und kennt als Mutter und Unternehmerin die Herausforderungen, die der turbulente Familien- und Berufsalltag mit sich bringt. Deshalb gründet sie mit Kinder- und Jugendmedizinerin Dr. med. Annemarie Müller sowie CEO Luca Weinrauch die neue Supplement-Marke NUTRIQ. Die leckeren Nahrungsergänzungsmittel in Gummibären-Form sind perfekt, um kleine Auszeiten zu schaffen und das persönliche Wohlbefinden zu fördern.Für die Unterstützung eines starken Immunsystems, eines natürlichen Stoffwechsels, eines straffen Hautbildes oder langanhaltende Entspannung: Jedes NUTRIQ Supplement fokussiert sich auf einen Gesundheitsbereich und immer auf das Wohlbefinden von Erwachsenen und Kindern. Alle Gummies sind mit Ärzt*innen und Ernährungswissenschaftler*innen entwickelt sowie laborgeprüft. Sie enthalten hochwertige Inhaltsstoffe, überzeugen durch ihre hohe Bioverfügbarkeit und sind schnell verdaulich, um den Körper optimal zu unterstützen. Zudem sind die fünf verschiedenen Sorten frei von Tierprodukten, künstlichen Süßstoffen und Farbstoffen. NUTRIQ ist eine leckere und leichte Möglichkeit, eine ausgewogene Ernährung mit den relevantesten Vitaminen und Mineralien zu ergänzen. Gleichzeitig können Eltern sicherstellen, dass ihre Kinder ab drei Jahren alle wichtigen Nährstoffe erhalten, die sie für den natürlichen Wachstumsprozess benötigen. Die Verpackung ist zu 100 Prozent recyclebar und hat einen geringeren ökologischen Fußabdruck als PET-Dosen, die viele Nahrungsergänzungsmittelhersteller nutzen.Die Produkte sind ab sofort im NUTRIQ Onlineshop unter https://nutriq.health sowie auf Amazon erhältlich (UVP 16,99 Euro, 60 Stück, 1 bis 2 Monatsvorräte): Anti-Stress & Relax Gummies mit Ashwaganda Wurzelextrakt für Erwachsene, Apple Cider Vinegar Vitamin Gummies für Erwachsene, Sun Vitamins – Vitamin D Gummies für die ganze Familie, Calcium & Vitamin D Gummies für Kinder, Multivitamin Gummies für Kinder mit 13 essenziellen Vitaminen & Mineralien + Omega 3 (aus Algen).