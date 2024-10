Ein Jahr nach dem verheerenden Angriff der Hamas auf Israel: Die Not der Zivilgesellschaft ist weiterhin hoch

Seit den Terrorangriffen der Hamas am 7. Oktober 2023 leistet die Zivilgesellschaft in Israel viel, umzu fördern. Ein Jahr nach diesem Wendepunkt der Geschichte Israels sind die Bedarfe der Zivilgesellschaft weiterhin hoch.Daher haben Aktion Sühnezeichen Friedensdienst e.V. (ASF), Alfred Landecker Foundation, AMCHA Deutschland e.V., New Israel Fund Deutschland e.V., die Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum und die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft gemeinsam das www.netzwerk-israel.de ) gegründet. Das Netzwerk Israel sendet ein Zeichen der Solidarität aus der deutschen Gesellschaft an die israelische Zivilgesellschaft und unterstützt demokratische zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure im Land.Das Netzwerk ist Bindeglied zwischen Menschen und Organisationen in Deutschland, die Hilfe leisten wollen und Projekten in Israel, die Unterstützung benötigen. Weitere Organisationen wie die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus, Gesicht zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland, Makkabi Deutschland, die Deutsch-Israelische Gesellschaft oder die Amadeu-Antonio Stiftung unterstützen die Anliegen.Die vom Netzwerk gesammelten Spenden werden zu 100 Prozent an die geförderten Projekte weitergeleitet und kommen so den Menschen in Israel unmittelbar und vollständig zugute. Dazu gehören unter anderem psychosoziale Hilfsangebote für Überlebende der Shoah sowie die Unterstützung eines jüdisch-arabischen Nothilfezentrums in Rahat.Mehr Infos über Projekte, Spendenmöglichkeiten und Partner im Netzwerk Israel: www.netzwerk-israel.de Aktion Sühnezeichen Friedensdienste engagiert sich seit 1961 in Israel. Freiwillige, Auszubildende und Teilnehmer*innen von Begegnungsprogrammen begleiten Überlebende der Shoah, unterstützen Menschen mit Behinderungen und engagieren sich in Gedenkstätten und Instituten für eine sensible Erinnerung und gegen Antisemitismus. In den zwölfmonatigen Freiwilligendiensten lernen sie in ihrem Arbeits- und Lebensalltag das Land, seine Menschen, Kulturen und Religionen besser kennen und verstehen. ASF unterhält mit dem Beit Ben Yehuda eine Bildungs- und Begegnungsstätte in Jerusalem.Nach den Anschlägen vom 7. Oktober mussten die rund 20 Freiwilligen 2023 das Land verlassen. Aufgrund der anhaltenden Kämpfe konnten bis dato die Freiwilligen nicht zurückkehren. ASF hält den Kontakt zu Partnerorganisationen und Shoah-Überlebenden und unterstützt über das Netzwerk Israel die Zivilgesellschaft.Mehr über die Israelarbeit von ASF und Freiwilligenstimmen nach dem 7. Oktober 2023: ASF-Website