60 jaar Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in België

Bijna 20 jaar na het einde van de hernieuwde Duitse bezetting in België, bouwden de eerste vrijwilligers uit Duitsland een jeugdhuis in Wasmuel bij Bergen, een regio die zwaar beschadigd was door de oorlog en getroffen door structurele veranderingen. Dit engagement leidde tot nauwe contacten tussen de Belgische bevolking en de vrijwilligers. Op deze basis volgden vele andere projecten in het hele land: Jonge Duitsers raakten betrokken bij vredesorganisaties, in kinder- en jeugdwerk, in sociale instellingen, in Ark-gemeenschappen voor mensen met een handicap en in herdenkingsprojecten, bijvoorbeeld in het Kazerne Dossin-gedenkteken in Mechelen of in het Joods Museum in Brussel.Sinds 2004 is er een apart nationaal kantoor van ASF in Brussel en sinds 2007 is er de Belgische vereniging ASF België v.z.w./ASF Belgique a.s.b.l.Momenteel doen 14 jonge Duitsers vrijwilligerswerk bij partners van ASF België. Ze zijn betrokken bij sociale, educatieve en historische projecten met verschillende doelgroepen en taken.Ambassadeur Kotthaus:“Tijdens mijn bezoeken aan België ontmoet ik altijd Duitse vrijwilligers van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF), die zich op veel verschillende manieren inzetten om samen met hun Belgische partners te werken aan een vreedzame en goede toekomst voor Belgen en Duitsers. Elke ontmoeting met de vrijwilligers maakt indruk op me. Ik dank de jonge mannen en vrouwen hartelijk voor hun inzet en kijk uit naar de volgende decennia van Belgisch-Duitse samenwerking in dienst van de mensen.”ASF uitvoerend directeur, mevrouw Jutta Weduwen:”In België ben ik uiterst gemotiveerde vrijwilligers tegengekomen, die zich, dankzij onze partnerorganisaties in het land, kunnen inzetten voor herdenking en solidariteit – als teken van ommekeer nadat België zoveel geweld heeft ondergaan als gevolg van de vanuit Duitsland uitgegane wereldoorlogen en de Shoah. Tijdens hun jaar leren de vrijwilligers meer over de geschiedenis en de talen van het land, maar bovenal leren ze de mensen kennen.”De ceremonie voor de 60e verjaardag van AFS België zal op vrijdag 23 juni 2023 van 14u00 tot 18u00 in de Beethoven-zaal van de Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland bij het Koninkrijk België plaatsvinden.Naast de toespraken van ambassadeur Martin Kotthaus en de uitvoerend directeur van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, mevrouw Jutta Weduwen, omvat het programma een paneldiscussie met leden van verschillende Belgische partnerorganisaties van AFS België, die inzicht zal geven in de breedte van het diverse engagement van vrijwilligerswerk en perspectieven zal bieden op toekomstige initiatieven. Naast de huidige vrijwilligers zal de ceremonie ook worden bijgewoond door vele voormalige vrijwilligers uit de afgelopen decennia, medewerkers van de verschillende partnerorganisaties en vrienden, supporters en begeleiders van ASF België. Een daaropvolgende receptie nodigt u uit om te praten over persoonlijke herinneringen en ervaringen van uw vrijwilligerswerk en ook om nieuwe ideeën voor de toekomst te ontwikkelen.Wilt u graag de ceremonie bijwonen als mediavertegenwoordiger?Schrijf dan a.u.b. een e-mail aan Tanya Wittal-Düerkop, Dienst Pers en PR: Pr-1-di@brue.diplo.de Huidige ASF-vrijwilligers of Belgische partnerorganisaties beantwoorden graag vragen van de pers. We stellen ook graag persfoto’s ter beschikking. Neem daarvoor contact op met Sara Mieth, Aktion Sühnezeichen Belgien: mieth@asf-ev.de