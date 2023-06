60 ans d'Action Sühnezeichen Friedensdienste en Belgique

Près de 20 ans après la fin de la nouvelle occupation allemande en Belgique, les premiers volontaires allemands ont construit un foyer de jeunes à Wasmuel, près de Mons, une région fortement touchée par la guerre et affectée par des changements structurels. Cet engagement a donné lieu à des contacts étroits entre la population belge et les volontaires. Sur cette base, de nombreux autres projets ont suivi dans tout le pays : de jeunes Allemandꞏeꞏs se sont engagéꞏeꞏs dans des organisations pour la paix, dans le travail avec les enfants et les jeunes, dans des institutions sociales, dans les communautés de l’Arche pour les personnes en situation de handicap ainsi que dans des projets de travail de mémoire, par exemple au mémorial de la Kazerne Dossin à Malines ou au Musée juif de Bruxelles.Depuis 2004, il existe un bureau national d'ASF à Bruxelles et, depuis 2007, également une association belge : ASF Belgique a.s.b.l./ASF België v.z.w.Actuellement, 14 jeunes gens allemands effectuent leur service volontaire chez des partenaires d'ASF Belgique. Ils s'engagent dans des projets sociaux, pédagogiques et historiques avec différents groupes cibles et missions.A ce sujet, l'ambassadeur Kotthaus déclare :« Lors de mes visites en Belgique, je rencontre régulièrement des volontaires allemands d'Aktion Sühnezeichen Friedensdienste qui, avec entrain et de diverses façons, œuvrent avec leurs partenaires belges à un heureux et paisible avenir pour les Belges et les Allemands. Chaque rencontre avec les volontaires m'impressionne. Je remercie vivement ces jeunes femmes et ces jeunes hommes pour leur engagement et je me réjouis des prochaines décennies de coopération belgo-allemande au service de l'humanité ».La directrice d’ASF, Jutta Weduwen :« En Belgique, j'ai vu des volontaires très motivés qui, grâce à nos partenaires de projets dans le pays, peuvent s'engager pour la mémoire et la solidarité – en signe de conversion après que la Belgique a subi tant de violences émanant de l'Allemagne pendant les guerres mondiales et la Shoah. Pendant leur année, les volontaires en apprennent davantage sur l'histoire et les langues du pays, mais ils apprennent surtout à connaître ses habitants ».La cérémonie du 60anniversaire de l'AFS Belgique aura lieu le vendredi 23 juin 2023, de 14h00 à 18h00, dans la salle Beethoven de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne auprès du Royaume de Belgique.Outre les mots de bienvenue de l'ambassadeur Martin Kotthaus et de la directrice d'Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Madame Jutta Weduwen, le programme prévoit un débat public avec des membres de différentes organisations belges partenaires d'ASF Belgique, qui donneront un aperçu de l'étendue de l'engagement varié du volontariat ainsi qu’un regard vers de futures initiatives. Outre les bénévoles actuels, de nombreux anciens bénévoles des décennies précédentes, des collaborateurs des différents partenaires de projets ainsi que des amis, des soutiens et des compagnons de route d'ASF Belgique participeront à la cérémonie. La réception qui suivra sera l'occasion d'échanger des souvenirs personnels et des expériences de volontariat et de développer de nouvelles idées pour l'avenir.Vous souhaitez participer à la cérémonie en tant que représentantꞏe médias ?Merci d’envoyer votre demande par courriel à Tanya Wittal-Düerkop, service de presse, à l'adresse pr-1-di@brue.diplo.de Les volontaires actuels d'ASF ou les organisations partenaires belges sont prêts à répondre aux questions de la presse. Nous mettons également volontiers des photos de presse à disposition. Veuillez en faire la demande par courriel auprès de Sara Mieth, Aktion Sühnezeichen Belgique : mieth@asf-ev.de