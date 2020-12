Mit den „Service-Champions 2020“ hat die Tageszeitung „WELT“ in Zusammenarbeit mit Service Value jene 900 Unternehmen aller Branchen ausgewählt, die in der Gunst der Kunden ganz oben stehen. Zu über 4.000 Firmen holte die Kölner Analyse- und Beratungsgesellschaft insgesamt 1,9 Millionen Kundenurteile ein und stellte daraus ein wissenschaftlich belastbares Ranking auf.



Zu den, mit einem Award ausgezeichneten, Unternehmen gehört auch der Fahrradleasing-Anbieter EURORAD, dem damit von den Befragten ein sehr guter Kundenservice attestiert wurde. Auch im Gesamt-Ranking in dem alle Branchen berücksichtigt werden, kann sich der Anbieter weit vorne platzieren und das mit großem Abstand vor den Wettbewerbern im Bike-Leasing. Sicherlich ein Verdienst des anwenderfreundlichen Leasing-Portals und der umfangreichen Zusatzleistungen, die das Angebot von EURORAD einschließt. Diese wurden in der jüngeren Vergangenheit auch von anderen Fachmedien gewürdigt. So attestierte das Fahrradmagazin Velomotion.de in seinem großen Vergleich der Leasing-Anbieter EURORAD bereits im Frühjahr als das beste Leasing-Angebot.



„Service Champion 2020 ist für uns eine besondere Auszeichnung – Lob und Ansporn zugleich“, so Franz Tepe, Geschäftsführer der eurorad Deutschland GmbH. „Eine so großartige Anerkennung unserer Arbeit motiviert uns, unsere Angebote und unseren Service noch weiter auszubauen.“

