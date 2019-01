Zur Rose-Gruppe: Übernahme von medpex erfolgreich abgeschlossen

07.01.19

Die Zur Rose-Gruppe hat die Übernahme der Versandaktivitäten von Deutschlands drittgrösster Versandapotheke medpex erfolgreich vollzogen. Im Rahmen dieser Transaktion erwarb die Gruppe die Comventure GmbH in Forst (Deutschland), die Visionrunner GmbH in Mannheim (Deutschland), die medpex wholesale GmbH in Ludwigshafen (Deutschland) sowie die Apotheke esando B.V. in Venlo (Niederlande). Mit diesem Schritt baut die Zur Rose-Gruppe ihre führende Marktposition in Deutschland deutlich aus.



Kontakt für Analysten und Investoren

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-Mail: ir@zurrose.com



Kontakt für Medien

Pascale Ineichen, Mediensprecherin

E-Mail: media@zurrose.com



Agenda

23. Januar 2019 Umsatz 2018

21. März 2019 Jahresergebnis 2018

17. April 2019 Q1/2019 Trading Update

23. Mai 2019 Ordentliche Generalversammlung

21. August 2019 Halbjahresergebnis 2019

23. Oktober 2019 Q3/2019 Trading Update

(lifePR) (