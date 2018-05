Die Entdeckung neuer Gaumenfreuden

Kaum eine Stadt besticht durch kulinarische Vielfalt wie Zürich. Hier reihen sich Gourmetrestaurants an traditionelle Zunfthäuser, hippe Street-Food-Angebote an Fonduestuben. Die Zürcher schätzen ihre lokalen Spezialitäten und sind zugleich offen für Neues und für ausgefallene Kreationen auf dem Teller. So zieht die Stadt Foodies aus aller Welt an, inspiriert Genießer und liefert immer wieder kulinarische Überraschungen.



Eine Prise Revolution



Was in Asien, Südamerika und Co. zum festen Bestandteil der lokalen Küche gehört, ist nun auch in der Schweiz angekommen: Das Zürcher Unternehmen Essento möchte Insekten als Lebensmittel etablieren. Unter Gründer Christian Bärtsch und dem Motto „Revolutionary Delicious“ entstehen feine Burger, Insektenbällchen und Grillensnacks. Er sieht Zürich hier in einer Vorreiterrolle: „Zürich ist für die Schweiz, Essento und mich Dreh- und Angelpunkt: Hier treffen Fachkräfte von Uni und ETH auf ein überaus internationales und offenes, kulinarisch interessiertes Publikum, das gerne Neues ausprobiert.“



So abschreckend es für viele im ersten Moment erscheint – Insekten sind auf dem besten Weg, das Lebensmittel der Zukunft zu werden. Seit Januar 2018 sind Insekten als Lebensmittel in Deutschland zugelassen, in der Schweiz sogar schon seit Mai 2017. Seit der Zulassung boomt das Geschäft mit den Kreationen aus Grillen, Wanderheuschrecken und Mehlwürmern. Als beispiellose Proteinquelle und durch eine ressourcenarme Zucht sind Insekten eine gesunde und nachhaltige Alternative zu Fleisch.

Wer selber kreativ werden möchte, sollte in Christian Bärtschs Kochbuch „Grillen, Heuschrecken & Co.“ stöbern. Hier zeigt der Unternehmer gemeinsam mit Sterneköchen, wie leicht die Zubereitung der ungewöhnlichen Zutaten gelingt.



Ein ausführliches Porträt von Christian Bärtsch finden Sie hier im aktuellen Themendossier.



Mehr als nur Geschnetzeltes



Das FOOD ZURICH Festival geht in diesem Jahr bereits in die dritte Runde: Gastronomen aus ganz Zürich präsentieren auf mehr als 150 Veranstaltungen vom 24. Mai bis zum 3. Juni ihre Gaumenfreuden. Ob Spitzenkoch oder kreativer Visionär, klassisches Fondue-Restaurant oder abgedrehtes Start-up. Auf dem Programm stehen feine Tastings, Workshops in ausgefallenen Locations, thematische Stadtführungen und ein Street Food Market.



Das Herzstück des FOOD ZURICH ist auch 2018 das integrierte Street Food Festival auf dem Gelände der Stadionbrache Hardturm. Hier laden mehr als 70 Stände zum Verkosten und Verweilen ein und zeigen das junge, pulsierende Gesicht der Stadt. In der dort aufgebauten „Chuchi“, wie die Schweizer eine Küche nennen, gibt es vier Kochinseln und eine Bar. Interessierte Gourmets können hier Showkochen, Wettbewerbe und kulinarisch-untermalte Diskussionen erleben.



Die Festivalleiter Simon Mouttet und Alexandra Heitzer greifen unter dem Motto „Teilen – Essen ist, was uns verbindet“ ein Thema auf, das durch Aktualität besticht. Als Immigrationsland ist die Schweiz und ihre Küche geprägt von Einflüssen aus aller Welt und schafft es doch, lokale Zutaten, nachhaltigen Anbau und Umgang mit Lebensmitteln zu fördern. Und so wird auf dem größten Food Festival der Schweiz Essen als Weg der Kommunikation gefeiert. Besonders schön: Mit dem Stadtgericht bieten diverse Gastronomen ein „Teilen“-Gericht im Rahmen des Festivals an.



Hier einen Einblick ins Programm des Festivals bekommen und direkt Tickets fürs FOOD ZURICH 2018 kaufen.



Über Zürich



Zürich – Trendstadt am See



Zürich bietet als eine vom Wasser geprägte „natürliche Stadt“ mit hoher Lebensqualität maximalen Genuss in Sachen Gastronomie, Kultur und Lifestyle. Es gibt eine aktive Kulturszene mit 50 Museen und mehr als 100 Galerien, führende Hotel- und Gastronomiebetriebe, Shoppingmöglichkeiten und ein pulsierendes Nachtleben. Die Region mit den kurzen Wegen zeichnet sich durch hervorragende Erreichbarkeit und Infrastruktur aus.



Alle Informationen über Zürich unter: zuerich.com

Bildmaterial finden Sie unter: mam.zuerich.com

Benutzername: b2b

Passwort: Zurich2016

Videos von Zürich Tourismus: youtube.com/zuerichtourismus

Live-Cam Zürich: zuerichtourismus.roundshot.com/stadthaus/

Zürich Tourismus

Zürich Tourismus ist verantwortlich für das Destinationsmarketing und damit für die touristische Markenprofilierung der Stadt und Region Zürich als vielfältige Tourismusdestination. Zürich Tourismus beschäftigt über 70 Mitarbeitende und ist aktiv in den Märkten Schweiz, Deutschland, Grossbritannien, Nordamerika, Italien, Österreich, Frankreich, Spanien und Japan sowie in den Wachstumsmärkten Brasilien, Russland, Indien, China, Golfstaaten und Südostasien. Die Destination Zürich bietet Freizeitgästen und Geschäftsreisenden Natur, Kultur, Kunst, Shopping und Gastronomie - alles in unmittelbarer Nähe.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren