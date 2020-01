Pressemitteilung BoxID: 782013 (Zollernalb Kinos)

Super Bowl Nr. 54 live im Capitol erleben

Großes Sportereignis live auf der großen Kinoleinwand

Das wohl größte amerikanische Sportereignis des Jahres ist der Super Bowl. Das „Finale“ im Football überträgt der Capitol Filmpalast Albstadt live in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 2020.



„Kino muss nicht nur ein Ort für Filme sein, sondern für besondere Erlebnisse“, interpretiert Kinobetreiber Ralf Merkel seine cineastische Philosophie. Erst zum Jahreswechsel übertrugen die Albstadt Kinos live aus der Berliner Philharmonie das Silvesterkonzert. Für wahrscheinlich eher weniger deckungsgleiches Publikum steht am 2. Februar die nächste Live-Übertragung an. Dieses Mal aus dem Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida in den USA. Sportliebhaber und Football-Fans dürfen sich auf den größeren amerikanischen Sportevent des Jahres auf der großen Leinwand freuen.



Um 22:30 Uhr beginnt die Vorberichtserstattung, um 00:30 Uhr ist der Anstoß (Kick-Off). Die Übertragung findet im amerikanischen Original statt. „Diese Authentizität ist uns wie auch den Fans sehr wichtig“, erklärt Merkel. Das heißt, nicht nur der Kommentar, auch die legendären Werbespots und die Halbzeitshow, in diesem Jahr mit Jennifer Lopez und Shakira, gehörten im Original dazu.



Im Eintritt sind Kaffee und Fingerfood inklusive. „So lässt sich die nächtliche Veranstaltung, die bis ca. 04:30 Uhr (je nach Spielverlauf) andauern wird, gut aushalten“, ergänzt Merkel.



Sonntag, 2. Februar 2020, Beginn der Übertragung um 22:30 Uhr

im Capitol Filmpalast Albstadt, Sonnenstraße 104, Albstadt-Ebingen

Dauer: bis ca. 04:30 Uhr / Karten gibt es für 15,00 EUR auf www.zollernalb-kinos.de

