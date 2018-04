Auslandsstation Open Codes

am Freitag, 06.04.2018 eröffnet im Goethe-Institut Mumbai die Auslandsstation des Ausstellungs- und Wissensexperiments Open Codes. Leben in digitalen Welten. Die weiterentwickelte Ausstellung wird für zwei Monate, bis 02.06.2018, im Technologie-Land Indien, im Goethe-Institut Mumbai, zu erleben sein. In Vorbereitung auf den Satelliten in Indien hatte das ZKM am 01. und 02.02.2018 bereits den Coding Culture Hackathon im Goethe-Institut Mumbai initiiert. Die GewinnerInner des Hackathons werden am Samstag, 07.04.2017 in Mumbai ausgezeichnet. Sie reisen von 10. bis 13.05.2018 zum zweitgrößten Hackerteffen Europas, zur Gulaschprogrammiernacht nach Karlsruhe. Der Hackathon hatte etablierte Kulturinstitutionen wie das CSMVS (Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Formerly Prince of Wales Museum of Western India) und das Dr. Bhau Dji Lad-Stadtmuseum in Mumbai mit der indischen Coder-Szene vernetzt, um neue Kooperationsformen zu erproben.



Die Weiterentwicklung des ZKM-Ausstellungsformats Open Codes für Indien, Open Codes. Digital Culture Techniques, stellt die kreative Nutzung von Codes als eine neue Quelle der Gestaltung in den Fokus. In der Ausstellung werden insgesamt zwölf Kunstwerke präsentiert, die verschiedene Ausprägungen von Codes aufzeigen. Die Werke sollen als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit Codes verstanden werden, darum sind Workshops und begleitende Diskussionsveranstaltungen elementarer Bestandteil der Präsentation. Um die vielfältigen Facetten und Anwendungen von Codes aufzufächern, hat das Ausstellungsteam Kooperationen mit lokalen Initiativen und Protagonisten angestoßen.



ZKM weltweit unterwegs



Mit der Zentrale des Goethe-Instituts München realisiert das ZKM seit Jahren zahlreiche Ausstellungsprojekte zu digitalen Themen, die weltweit reisen. Nach der überaus erfolgreichen Reiseausstellung AppArt-Award touren aktuell die zwei Ausstellungsprojekte Games and Politics und GLOBAL CONTROL AND CENSORSHIP um den Globus. Die Weiterentwicklung von Open Codes für Indien ist eines von mehreren Beispielen für Ausstellungen und Ideen, die das ZKM weltweit exportiert: Auch die Ausstellung Reset Modernity! mit dem berühmten französischen Philosophen Bruno Latour, die im ZKM 2016 im Rahmen der GLOBALE DIGITALE gezeigt wurde, wird mit iranischen PartnerInnen für Teheran weiterentwickelt. Im Mai 2018 wird das Ausstellungsprojekt Digital Imaginairies – Africas in Production in Dakar seine Arbeit aufnehmen, um die Ergebnisse des Partnerprojekts im November 2018 in Karlsruhe zu präsentieren.



Eröffnung im Goethe-Institut Mumbai

Die Ausstellung wird am Fr, 06.04.2018 um 18.30 Uhr im Goethe-Institut/ Max Mueller Bhavan Mumbai eröffnet.

