Pressemitteilung BoxID: 802871 (Zielke Research Consult GmbH)

Virtuelle Corporate Games (Firmenolympiade)

Vor dem Hintergrund der verhängten Notstandsmaßnahmen in Deutschland Belgien mussten wir die Firmenolympiade „Corporate Games“ in diesem Jahr absagen und auf das Wochenende vom 18-20.6.2021 verschieben.



Da wir unsere Fans und Teilnehmer nicht im Regen stehen lassen wollen und um ihnen zu ermöglichen, ihre Coronaröllchen wieder loszuwerden und trotzdem Teamgeist zu beweisen, gehen wir es jetzt virtuell an.



Wer als Einzelperson, Firmenteam oder Verein mitmachen möchte, lädt sich im Apple-Store bzw. bei Google Play die YAS-App herunter. Mit Hilfe dieser App sammelt der Teilnehmer alle Fitnessdaten und bekommt dafür Punkte. Den Screenshot mit den erreichten Punkten lädt der Sportler dann auf die Seite der Corporate Games hoch.



Die Sportart sucht der Teilnehmer selbst aus. Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Die besten zehn Prozent der Teilnehmer über den Gesamtzeitraum nehmen kostenlos an den Corporate-Games 2021 in der Euregio Maas-Rhein teil. Alle anderen im Ranking erhalten eine Ermäßigung auf die Teilnehmergebühr.



Die Teilnahmegebühr für die virtuellen CG beträgt 29,99 Euro pro Jahr. Die ersten 60 Tage sind kostenlos zur Probe. Zum Sportprogramm gesellen sich noch Fitness- und Ernährungstipps und entsprechende Videos.



Die Virtual-Corporate Games sind ein Vortraining für die Corporate Games 2021. Gleichzeitig fördern Sie den Zusammenhalt zwischen Unternehmen und Belegschaft sowie der Mitarbeiter untereinander trotz Home-Office. Hinzu kommt, dass die regelmäßige sportliche Betätigung den Krankenstand senkt und somit zum Unternehmenserfolg beiträgt.



Infos: www.corporate-games.eu



Hintergrund

1985 entwickelte Maureen Johnston in Kanada die Idee eines internationalen Sportevents für Mitarbeiter von Unternehmen. Jedem soll die Möglichkeit gegeben sein, unabhängig von Geschlecht, Leistungsstand oder einer Behinderung sportlichen Erfolg zu erreichen und ein Team zu vertreten.



Der Pool der Sportarten ist daher bewusst breit gefächert. Von eher geistig fordernden Disziplinen wie Schach oder Petanque geht es über Leichtathletik, Schwimmen und Radfahren sowie klassischen Mannschaftssportarten wie Fußball oder Hockey bis hin zu körperlich anspruchsvollen Wettbewerben wie Triathlon.



Die Corporate Games sind in den angelsächsischen Ländern eine feste und etablierte Institution. Zielke Research Consult GmbH wollten diese Veranstaltung in Belgien und Deutschland einführen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (