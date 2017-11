ZdK Wahlen

Für die neue, vierjährige Amtszeit hat die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) am Freitag, dem 24. November 2017, in Bonn-Bad Godesberg die Sprecherinnen und Sprecher der sieben Sachbereiche des ZdK, gewählt.



Prof. Dr. Dorothea Sattler (Sachbereich 1 "Theologie, Pastoral und Ökumene"), Hildegard Müller (Sachbereich 3 "Wirtschaft und Soziales"), Prof. Monika Grütters MdB (Sachbereich 4 "Bildung, Kultur, Medien"), Birgit Mock (Sachbereich 5 "Familie"), Martin Kastler (Sachbereich 7 "Europäische Zusammenarbeit und Migration") wurden im Sprecheramt bestätigt.



Neu in die Sprecherposition wurden gewählt: Bettina Jarasch MdA (Sachbereich 2 "Politische und ethische Grundfragen") und Dr. Barbara Hendricks MdB (Sachbereich 6 "Nachhaltige Entwicklung und globale Verantwortung").





