Neues Yoga-Retreat in Griechenland

Positives Denken bringt positives Handeln hervor. Dieser Leitsatz prägt das Leben von Vivi Letsou und ihrem Mann Eraj und ließ sie ihren Lebenstraum verwirklichen: das exklusive Retreat Zen Rocks Mani. Als Platz dafür wählten sie die Region Kalamata in Südgriechenland mit ihren historischen Stätten, byzantinischen Kirchen, ausgesuchten Stränden und einer noch ursprünglichen Umgebung. Menschen inspirieren, zur Ruhe kommen lassen und ihnen Kraft geben ist das Ziel des Rückzugsorts inmitten unberührter Natur. Zwei Villen und das Old Mani Steinhaus beherbergen bis zu 22 Gäste. Neben verschiedenen Retreats mit unterschiedlichen Lehrern, die von Mai bis Oktober 2018 angeboten werden, gibt es täglich ein Programm im Freien mit Yoga, Zen Meditation und Pilates. Eine feine vegetarische Küche mit lokalen Erzeugnissen und dem eigens hergestellten Olivenöl verwöhnt Gaumen und Geist. Das Angebot erstreckt sich auf Kurse von zwei bis sieben Nächten - die Preise für ein Vier-Tages-Retreat beginnen beispielsweise bei 730 Euro pro Person im Doppelzimmer und beinhalten neben dem Kurs Brunch und Abendessen. Zusätzliche Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension und Teilnahme an täglichen Yoga-Sessions kosten ab 155 Euro pro Person und Nacht. Weitere Informationen finden sich unter www.zenrocksmani.com. Für die Kommunikation vertraut Zen Rocks Mani seit 1. April 2018 auf die fachkundige Unterstützung der Agentur STROMBERGER PR. Die Münchner Tourismusspezialisten mit einem zweiten Büro in Hamburg zeichnen für den deutschen, österreichischen und deutschsprachigen Schweizer Markt verantwortlich.



Als praktizierende Yoga- und Zen-Lehrerin lebte Vivi über 20 Jahre in Kalifornien und machte sich als Filmerin einen Namen. 2004 kehrte sie mit ihrem Mann nach Griechenland zurück. Während Vivi die NYSY Akademie für Yoga und Pilates in Athen gründete, eröffnete Eraj das vegetarische Restaurant Avocado Vegetarian Cafe. Beide Plätze fördern das gemeinschaftliche Leben und einen modernen, gesunden Lebensstil in einer Millionenmetropole und blieben auch während der Wirtschaftskrise erfolgreich. In Zen Rocks Mani möchte Vivi ihr Können und Wissen weitergeben. Mit Leidenschaft und Enthusiasmus nimmt sie ihre Gäste mit auf eine sanfte Reise zu sich selbst. Sie entwickelte dafür Abhaya Yoga aus dynamischen Asanas und Elementen aus der Tantra Philosophie und dem Buddhismus. Vivi ist zudem ausgebildete BASI Pilates Trainerin und Ausbilderin und integriert dies in ihr Programm, um Koordination und Haltung zu verbessern.



Zen Rocks Mani liegt auf einer Anhöhe und gibt den Blick auf Meer und Wald frei. Ein Ort der Ruhe und Gelassenheit. Hier fällt das tägliche Leben ein stückweit ab. Alle Räumlichkeiten wurden aus heimischem Stein und Holz errichtet und mit hochwertigen Stoffen und reduzierten Farben eingerichtet. Große Tische für die Mahlzeiten fördern das Gemeinschaftsgefühl. Auf einer großen Yoga-Plattform für bis zu 50 Personen finden die verschiedenen Programmpunkte statt. Auch die versteckten kleineren Terrassen eignen sich ideal für Übungen je nach Tageszeit und Stand der Sonne. Externe Gäste sind herzlich willkommen und können ab 20 Euro pro Person und Session an Yoga oder Pilates in der Gruppe teilnehmen. Ein Raum für Kurse für bis zu 15 Personen entsteht bis Ende Mai 2018.



Kalamata gehört zum Regionalbezirk Messenien auf der Halbinsel Peloponnes und ist vor allem für seine Oliven und dem daraus gewonnen Öl bekannt. CONDOR bedient in den Monaten Mai bis Oktober den internationalen Flughafen mehrmals pro Woche ab verschiedenen deutschen Flughäfen. Athen ist in zwei Autostunden erreichbar.

