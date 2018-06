Wettbewerb #machdeinestory: ZEIT für die Schule zeichnet in Kooperation mit Facebook "Chefredakteure von morgen" aus

Die Gewinner des Schülerwettbewerbs #machdeinestory stehen fest. Im Herbst 2017 hatte ZEIT für die Schule in Kooperation mit Facebook Schülerinnen und Schüler dazu aufgerufen, mit dem Smartphone journalistische Beiträge zu einem Thema ihrer Wahl zu erstellen – ob Video- oder Audioformat, Fotogalerie oder Textnachricht. Ziel des Wettbewerbs war es, Schülerinnen und Schüler selbst Medienformate produzieren zu lassen: Der Perspektivwechsel vom Medienkonsumenten zum -produzenten sollte sie anregen, Netzinhalte neu zu bewerten: Wie stelle ich sicher, dass meine Quellen tatsächlich richtig sind und ich keine Falschmeldung verbreite? Wie informiere ich sachlich, nüchtern und objektiv, ohne hintergründig meine Leser zu manipulieren? Was macht qualitativ hochwertigen Journalismus eigentlich aus? Und letztlich: Wie kann ich aus meinen Erfahrungen aus Journalistensicht lernen und auch als Medienrezipient gute Beiträge erkennen und diese von Fake-News oder „alternativen Wahrheiten“ unterscheiden?



Im Rahmen der Preisverleihung wurden am 7. Juni in Berlin fünf Beiträge ausgezeichnet: Platz 1-3 belegten bei gleicher Punktzahl die Beiträge „Das Leben in der Dunkelheit“ von Carolin Klein (18 Jahre, Wiedtal-Gymnasium, Neustadt (Wied)), „Zucker“ von Lilli-Marie Arlt und Beatrice Popescu (15 und 16, Internatsschule Schloss Hansenberg, Geisenheim) und „End the Running System“ von Timo Samson und Nikolai Kowalski (16 und 17, Internatsschule Schloss Hansenberg, Geisenheim). Die Jury bildeten Jan Hawerkamp (Geschäftsführer Tempus Corporate), Lennart Schneider (Projektmanager Business Development ZEIT Verlag), Martin Ott (Managing Director Central Europe Facebook) und Constanze Osei-Becker (Manager Public Policy Facebook).



Die ausgezeichneten Schüler der Plätze 1-3 erhielten iPads für den Schulunterricht und ein digitales ZEIT-Abo, bekamen eine Führung durch das Facebook-Office in Berlin und besuchten Workshops zu Themen rund um Qualitätsjournalismus und Fact Checking.



Begleitend zum Wettbewerb hat ZEIT für die Schule thematisch passende Arbeitsblätter und Artikel für Lehrer erstellt, z. B. „Medienkompetenz für Digital Natives“ oder „Starke Webtexte schreiben? So geht’s!“.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren