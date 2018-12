Die neue ZEIT wird digitaler

06.12.18

Die neue ZEIT kommt: Ab dem neuen Jahr gibt es bei der ZEIT und ZEIT ONLINE grundlegende Veränderungen. Dazu gehören insbesondere eine engere Verzahnung von Print und Online und neue inhaltliche Schwerpunkte.



ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo wird zum 1. Januar 2019 zusätzlich den Vorsitz aller Chefredaktionen der ZEIT-Verlagsgruppe übernehmen und in dieser neuen Rolle koordinierend tätig sein. Jochen Wegner, Chefredakteur von ZEIT ONLINE, wird zusätzlich Mitglied der ZEIT-Chefredaktion. In dieser neuen Rolle wird er sich vor allem um die noch bessere Zusammenarbeit von Print und Online kümmern.



Giovanni di Lorenzo: „Wir haben uns in den letzten drei Jahren sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie DIE ZEIT aussehen müsste, wenn man sie neu erfinden würde. Die meisten unserer Antworten setzen wir nun nach und nach um. Wir haben uns jedoch vorläufig gegen eine Umstellung des Formats der ZEIT entschieden.“



Jochen Wegner: „Der große Erfolg unseres Online-Bezahlangebots Z+ hat uns gezeigt, wie wirksam es ist, wenn Print- und Online-Redaktion sehr eng zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit wollen wir im kommenden Jahr noch ausbauen. Im nächsten Schritt denken wir über besondere Inhalte für Abonnenten nach, die wir ausschließlich digital anbieten.“



Veränderungen in der Print-Redaktion



Weil sie den großen Debatten und Kontroversen mehr Raum geben will, wird DIE ZEIT im ersten Halbjahr 2019 ein neues Ressort einführen, dessen voraussichtlicher Titel Programm ist: STREIT. Es wird Themen und Impulse aus allen Teilen des Blattes aufgreifen und in enger Abstimmung mit der Community-Redaktion von ZEIT ONLINE entwickelt, die eines der größten Online-Foren in Deutschland betreibt. An das STREIT-Ressort sollen sich bundesweit Veranstaltungen anschließen.



Um den beiden Ressorts CHANCEN und WISSEN noch mehr Geltung zu verschaffen, werden sie zu einem großen Bildungsressort zusammengeführt. Andreas Sentker und Manuel J. Hartung werden es zusammen entwickeln und leiten.



Gemeinsamer Berliner Standort



Damit sich die Kommunikation zwischen den Redaktionen weiter verbessert, sucht der Verlag für seine Berliner Redaktionen (ZEIT ONLINE, ZEITmagazin, ZEIT Hauptstadtbüro, Investigativ-Ressort, ze.tt, Credo) einen gemeinsamen Standort in der Hauptstadt. Hauptsitz der ZEIT Verlagsgruppe bleibt Hamburg.

(lifePR) (