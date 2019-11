Pressemitteilung BoxID: 775845 (Zech Group GmbH)

Olympus Campus feierte Richtfest

Mit dem Olympus Campus entsteht in exponierter Lage in der City Süd eines der größten und modernsten Bürogebäude Hamburgs. Diesen Freitag wurde im Beisein des Ersten Bürgermeisters der Freien und Han­sestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher, das Richtfest für das Großprojekt gefeiert.



Damit ist der Rohbau des Gebäudeensembles fertiggestellt. Nach dem Rückbau des ehemaligen Bestandsgebäudes und dem Ausheben der Baugrube mit 14 Metern Tiefe wurden nach der Grundsteinlegung am 22. Juni 2018 auf einer Grundstücksfläche von 8.642 m² drei Untergeschosse mit 24.000 m² Nutzfläche gebaut. Die dreigeschossige Tiefgarage wird mit 515 PKW-Stellplätzen, davon 50 Elektro-Stellplätzen sowie Fahr­radabstellmöglichkeiten konzipiert. Nach rund 17 Monaten Bauzeit wurde nun der Roh­bau mit bis zu 11 bzw. 7 Geschossen fertiggestellt. Insgesamt entstehen Mietflächen von rd. 50.000 m². Nach derzeitiger Planung soll der Olympus Campus bis Ende 2020 fertiggestellt werden.



Die Flächen sind bereits komplett an zwei Mieter langfristig vermietet. Hauptnutzer des Gebäudes ist der japanische Weltkonzern Olympus, der bereits seit 1963 am Standort Hamburg aktiv ist. Er hat heute seinen Hauptsitz für den Wirtschaftsraum Europa, Na­her Osten und Afrika in Hamburg-Hammerbrook und bekennt sich mit einem langfris­tigen Mietvertrag klar zum Standort. „Mit dem Richtfest haben wir einen weiteren Mei­lenstein erreicht und kommen unserem Ziel einen Schritt näher, mit dem Neubau eine inspirierende, moderne und zukunftsorientierte Arbeitsumgebung für unsere 1.400 Mit­arbeiter am Standort zu schaffen“, so Frank Drewalowski, Executive Managing Director, Olympus Europa.



“Olympus ist ein innovatives Unternehmen der Gesundheitswirtschaft in Hamburg und ein wertvoller Partner für Forschung und Entwicklung. Als aktives Mitglied im Cluster Life Sciences Nord ist das Unternehmen ein wichtiger strategischer Kooperations­partner für die Stadt. Der zukünftige Olympus Campus in Hamburg bietet moderne und attraktive Räumlichkeiten für die Beschäftigten und gibt neue Impulse für den Stadtteil Hammerbrook“, sagte Dr. Peter Tschentscher, Hamburgs Erster Bürgermeister, an­lässlich des Richtfestes.



„Der Stadtteil Hammerbrook ist für uns der perfekte Ort, um in Hamburg weiter zu wachsen. Wir werden hier für Unternehmen aller Größen individuelle Office-, Cowor­king-, Conference- und Event-Spaces mit Startup-Atmosphäre schaffen und professi­onellen Business-Service bieten“, freut sich Michael O. Schmutzer, Gründer und CEO von Design Offices. Nach den Standorten Domplatz und Görttwiete ist Hammerbrook bereits der dritte Standort in der Hansestadt.



„Als institutioneller Kapitalanleger legt die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe größten Wert auf langfristige und nachhaltige Investitionen. Zentraler Baustein unserer Anla­gepolitik: Immobilien. Als mittlerweile einer der größten Immobilieninvestoren Deutsch­lands sind wir überall auf dem Globus stets auf der Suche nach besonderen Objekten, die Alleinstellungsmerkmale aufweisen und Wertstabilität gewährleisten. Der Olympus Campus ist für uns genauso ein Objekt“, erläutert Christian Mosel, Hauptgeschäfts­führer der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe das Investment.



Bauherr und gleichzeitig verantwortlich für die Realisierung des Olympus Campus ist die Projektgesellschaft Campus Properties 1 GmbH & Co. KG, deren Gesellschafter Olympus und die Zech Group sind. Auch das Projektteam setzt sich aus Olympus-Mitarbeitern und Projektentwicklern der Zech Group zusammen. Im Rahmen der Part­nerschaft übernahm die Zech Group in enger Abstimmung mit Olympus die Projekt­entwicklungs-, Vermietungs-, die Finanzierungs- und Platzierungsleistungen sowie die komplette Verantwortung für die Planungs- und Bauphase. Sämtliche Planungs- und Bauleistungen wurden von der Projektgesellschaft im Rahmen eines Generalüber­nehmer-Modells an die Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus ZECH Bau und ROM Technik, übertragen. Die renommierten Architekten Gerkan, Marg und Partner (gmp) aus Hamburg haben den Olympus Campus entworfen und zeichnen sich als General­planer verantwortlich. Als Projektmanager und bautechnischer Berater begleitet Drees & Sommer das Vorhaben und übernahm bisher neben dem Nutzermanagement unter anderem die Investoren- und Architektenauswahlverfahren sowie die Nutzerbedarfsa­nalyse.



„Mit der planmäßigen Fertigstellung des Rohbaus haben wir einen weiteren Meilen­stein erreicht. Vor rund 17 Monaten haben wir auf der 1,5 m dicken Sohle in 14 m Tiefe den Grundstein gelegt und wir sind allen an den Planungen und Bau beteiligten Men­schen dankbar für die termingerechte Fertigstellung des Rohbaus. Ich bin zuversicht­lich, dass wir auch den weiteren Zeitplan bis zur Fertigstellung einhalten werden“, er­läutert Lars Nikolaus Follmann, Geschäftsführer der Projektgesellschaft.



Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL)



Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL) ist eine Einrichtung der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Sie gehört zu den größten berufsständischen Versorgungswerken Deutschlands. Mit einem Kapitalanlagevolumen von derzeit rund 14,6 Milliarden Euro, darunter Immobilienanlagen von rund 3,2 Milliarden Euro (Eigenkapital zu Verkehrs­werten), ist sie für die Alterssicherung von mehr als 60.000 Mitgliedern und Rentnern verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.aevwl.de.



Design Offices



Design Offices ist der führende Anbieter für Corporate Coworking und Räume für agi­les Arbeiten und Innovation mit deutschlandweit mehr als 35 Standorten und rund 165.000 m² Gesamtfläche. Das Angebot umfasst flexible Büros und Coworking-Berei­che sowie inspirierende Räume für Ta­gungen und Events – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen der New Work. Ergänzt wird das Angebot durch umfassenden Ser­vice on demand. Weitere Informationen finden Sie unter: www.designoffices.de.



Olympus



Olympus Europa ist die Zentrale für die Region Europa, den Naher Osten und Afrika (EMEA) des japanischen Olympus-Konzerns und beschäftigt insgesamt 7.300 Mitar­beiter. Als weltweit führender Hersteller optischer und digitaler Präzisions­technologie entwickelt und vermarktet Olympus seit 100 Jahren innovative Medizintechnik, Lösun­gen für Wissenschaft und Industrie sowie Kamera- und Audioprodukte. Die preisge­krönten Produkte sind nahezu unersetzlich bei der Diagnose, Prävention und Heilung von Krankheiten, sie unterstützen Forschung und Entwicklung und erfassen die Vielfalt des Lebens in unterschiedlichsten Facetten. In den Händen von Kunden tragen die Hightech-Produkte von Olympus dazu bei, das Leben von Menschen gesünder, siche­rer und erfüllter zu machen. Mehr Informationen unter:www.olympus-europa.com.

