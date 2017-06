ZEBRA Belvedere Lounge: Freiluftwohnzimmer für den Sommer

Heute wird draußen genauso anspruchsvoll gewohnt wie drinnen. So stehen Gartenmöbel den Wohnzimmermöbeln in Qualität und Design in nichts mehr nach. Weiche Sofalandschaften wie die Belvedere Lounge von ZEBRA verwandeln mit ihrem modernen Design den Garten in ein zweites Wohnzimmer. An oberster Stelle steht dabei immer der Wohlfühlfaktor.



Mit der Belvedere Lounge lässt ZEBRA in puncto Wohlfühlfaktor keine Wünsche offen: Füllige Sitz-und Rückenpolster aus strapazierfähigem Olefin und eine angenehme Sitztiefe laden zum Verweilen ein und sorgen für gemütliche Wohnzimmeratmosphäre im Freien. Das Gestell aus hochwertigem Edelstahl wirkt filigran und verleiht der Lounge Leichtigkeit. Ein spannender Materialmix ergibt sich aus der Kombination der Edelstahlkonstruktion mit Arm- und Rückenlehnen aus Teakholz. Die moderne und zugleich zeitlos elegante Serie des deutsch-schweizerischen Herstellers hochwertiger Outdoormöbel vereint hochwertige Materialien mit durchdachter Funktionalität und raffinierten Details. Belvedere besteht aus verschiedenen Modulen, die vielfältig miteinander kombiniert werden können: Egal ob großzügige Loungegruppe bestehend aus einem Dreisitzer-Sofa, einem Sessel und passendem Kaffeetisch oder nur Loungesofa – die verschiedenen Modulelemente lassen sich individuell zusammenstellen, so dass sich das Lounge-System ideal den räumlichen Gegebenheiten anpasst. Bei Bedarf kann der Fußhocker mithilfe einer zusätzlich erhältlichen Glastischplatte zu einem Beistelltisch umgebaut werden. Ein passender Kaffeetisch bestehend aus einer massiven Teakplatte und das großzügige Daybed runden die Serie ab.



Alle ZEBRA-Möbel sind mit der aktuellen ZEBRA-Kollektion im ausgesuchten Möbel- und Gartenfachhandel erhältlich.

ZEBRA GROUP GmbH

Die ZEBRA GROUP GmbH mit Sitz in Hatten-Sandkrug (bei Oldenburg) ist deutsch-schweizerischer Hersteller hochwertiger und komfortabler Outdoor-Möbel aus recyceltem Teak, Aluminium, Edelstahl, Kunststoffgeflecht und -gewebe. Die Kollektion umfasst Stühle, Sessel, Bänke, Hocker, Tische, Beistelltische und Liegen. Ergänzt wird das Sortiment durch Schirme, Outdoor-Accessoires und Zubehör. Wesentliche Merkmale der Möbel sind ihr hoher Komfort und die Langlebigkeit. Seit dem Jahr 2010 gehört die Premiummarke MAMAGREEN zur ZEBRA GROUP. ZEBRA Möbel sind in vielen europäischen Ländern, wie z.B. in Deutschland, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Österreich, erhältlich. Die Produkte werden über den ausgesuchten Möbel- und Gartenfachhandel vertrieben. Weitere Informationen und Bezugsquellen: http://www.zebra-moebel.de und http://www.facebook.com/...

