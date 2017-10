ZDF Enterprises zieht zum 25. Firmenjubiläum rundum positive Bilanz der MIPCOM

Drama, Dokumentationen, Kinderprogramm und Unterhaltung: alle vier Säulen des Vertriebsportfolios von ZDF Enterprises haben auf der Medienmesse MIPCOM in Cannes für große Verkaufserfolge gesorgt, sowohl bei den aktuellen Messehighlights als auch bei Titeln aus dem Bestandskatalog.



Im Bereich ZDFE.drama stieß die Präsentation der Thriller-Serie TABULA RASA unter Anwesenheit der Hauptdarstellerin Veerle Baetens und der Showrunnerin Malin-Sarah Gozin auf großes Interesse beim Fachpublikum. Die gute Zusammenarbeit mit WALTER PRESENTS wird durch die neuen Staffeln der für Global Series Network bereits bewährten Serien WATAHA und THICKER THAN WATER fortgesetzt, und durch neue Programmhighlights wie BEFORE WE DIE und MALTESE sowie die starke ZDF-Marke HELEN DORN komplettiert. Der SRF lizensierte zudem drei neue Staffeln von SOKO Leipzig und erwarb Relizenzen von vier weiteren.



ZDFE.entertainment freut sich über den Abschluß eines Vertriebsmandats mit CIRQUE DU SOLEIL, in dessen Rahmen einerseits die in 20107 neu im Bellagio, Las Vegas produzierte Show „O“ europaweit vertrieben werden kann und andererseits künftig der gesamte Katalog von CIRQUE DU SOLEIL künftig im deutschsprachigen Raum im TV, Pay TV und VoD vermarktet werden kann.



Auch für die MIPCOM-Highlights des Factual-Bereichs sind bereits Verkäufe zu vermelden: SIZE MATTERS wurde an NHK verkauft, BIG PACIFIC an EBS Korea und PROJECT NAZI an RMC découverte und Viasat World, die zudem für ihre Territorien den 6-Teiler THE STORY OF EUROPE erwarben.



ZDFE.junior freut sich über den Verkauf des Animations-Highlights SCREAM STREET und der ersten Staffel von JUNGLE BOOK für dessen CEE-weiten SVOD-Service. Die Ungarische Telekom erwirbt ein Programmpaket von etwa 140 Stunden Animation und Liveaction für seinen SVOD-Service "Videotéka und "TVGO Movieclub" . Teil des Pakets sind drei Staffeln DANCE ACADEMY sowie die Animationstitel COCONUT, THE LITTLE DRAGON und LASSIE. Der KINOFILM DANCE ACADEMY – THE COMEBACK feierte bereits im September Premiere in den niederländischen Kinos. Danach werden der Film und die dazu zugehörige Mini-Serie 2018 in den Niederlanden (NPO) und Belgien (VRT) im FreeTV zu sehen sein. Im Zusammenhang mit den neuen Lizenzen werden darüber hinaus auch die bereits bestehenden zur Serie verlängert.

ZDF Enterprises GmbH

