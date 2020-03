Pressemitteilung BoxID: 793119 (Zannier Hotels Bãi San Hô)

Die Zannier Hotels belohnen Kreativität

Vom Wohnzimmer ins Luxushotel: Zannier Hotels starten Kreativ-Wettbewerb für alle im #stayhome-Modus. Zu gewinnen gibt es einen Luxusurlaub für die ganze Familie

#stayhome – auch die luxuriöse Hotelgruppe Zannier Hotels unterstützt diese Taktik, um eine weitere Verbreitung von Covid-19 zu verlangsamen. Für alle, die momentan in den eigenen vier Wänden ihre Kreativität ausleben, hat Arnaud Zannier, Mastermind und Gründer der Gruppe, einen Kreativ-Wettbewerb ausgerufen. Die Teilnahme ist ganz einfach: Daheimgebliebene werden eingeladen, auf kreative Art und Weise ihren perfekten Zannier Hotels Reisemoment künstlerisch darzustellen. Als Hauptgewinn lockt ein Aufenthalt von drei Nächten für zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 12 Jahre in einer Pool Villa von Phum Baitang in Kambodscha. Darin inkludiert ist neben dem Frühstück auch der Flughafentransfer ab Siem Reap; der Gutschein gilt je nach Verfügbarkeit bis 31. Oktober 2021.



Der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt – ob Malen, Töpfern, Schnitzen oder ein Kunstwerk mit Salzteig kreieren – je kreativer desto besser. „Das Beste, was wir momentan alle machen können, ist Zuhause zu bleiben“, so Arnaud Zannier, CEO der Zannier Hotels und dreifacher Vater. „Mit dieser Aktion, in die man die Kinder wunderbar miteinbeziehen kann, möchten wir allen, die derzeit Zuhause sind, positive Momente bescheren und sind schon sehr gespannt, welche Kunstwerke uns erreichen.“



Eingereicht werden die kreativen Werke bis 15. Mai 2020 entweder per E-Mail an communiation@zannier.com oder über die sozialen Medien mit dem Hashtag #ZannierHotelsSpirit. Der Gewinner wird auf der Instagram-Seite der Zannier Hotels (@ZannierHotels) bekanntgegeben. Weitere Informationen unter www.zannierhotels.com.

