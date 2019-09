Pressemitteilung BoxID: 768106 (Delmes und Zander GbR)

ALEXANDRU CHIRA - Into the Land Lab

9. November - 20. Dezember 2019 / Eröffnung 9.11., 18 - 21 Uhr

Alexandru Chiras Arbeit kartografert auf systematische und umfassende Weise einen fktiven Forschungsbereich. Sie behandelt eine schamanische Sphäre, die sich, durch die spirituelle Heraufbeschwörung von Regen, vom Himmel bis zur Erde erstreckt. Wie eine Kommandozentrale für meteo-ästhetische, metaphysische Phänomene sind seine Arbeiten (Gemälde, Zeichnungen, Objekte), deren einzelne Elemente an Schalter, Bildschirme, Tastaturen und Hebel erinnern, an den Wänden installiert. Fast scheint es, als könne der Betrachter die Tasten mit den Augen berühren, schalten und drücken. Dieses hochkomplexe, aber präzise morpho-ästhetische Instrumentarium dient offenbar der Beeinfussung von Meteorologie und Atmosphärenphysik. Dabei bildet die Beherrschung des Wetters und klimatologischer Phänomene eher die metaphorische Hülle für einen tiefergehenden Versuch, das Denken und Fühlen zu beherrschen und das Imaginäre auszuweiten. Chira hat ein psycho-piktoriales Labor fortgeschrittener, vager Technologien der schimärischen Forschung entwickelt. Vielleicht vermögen sie nicht die äußeren Klimabedingungen zu ändern, aber zielen auf eine innere Euphorie.



Von in Totems und Symbole verwandelten Naturkräften inspiriert, gründet der poetisch verschobene Szientismus in Alexandru Chiras Malerei auf einem mystischen Animismus. Selbst Nachfahre einer Bauernfamilie, arbeitete Chira in seinem Kunstlabor auf die gleiche Weise, wie Bauern das Feld bestellen: Er säte Symbole in den Gemälden, verpfanzte sie bisweilen, um neue semiotische Verbindungen zu schaffen, erntete sie dann und sammelte alles in gemalten Maschinen verschiedener Formen und Ausmaße. Seine symbolische Kunst-Landwirtschaft ist buchstäblich bodenständig, extrahiert aus der Arbeit, den Werkzeugen und den Jahreszeiten der landwirtschaftlichen Welt und durch die Drehung ins Poetische verwandelt. Pfügen und Säen ist Kunst, Arbeit und Kreativität. Regen ist Offenbarung, Glück und Fruchtbarkeit. Schlange ist Sex, Weisheit und Tod. Sicherheitsnadel ist Vulva, Auge und Kleinkind. Hügel ist Brust, Kirche und auch UFO. Seine Arbeit ist visuell, aber auch lexikalisch, die Symbole wirken wie eine poetische, mystische Sprache, artikulieren Sätze wie The Winged Spindle – Study for a Stereopoem, The Suspended Village – Study for a Stereopoem, The Rose of the Senses, The Winged Lamp – Study for a Telepoem. Dies sind sowohl Titel einiger der ausgestellten Werke, als auch tatsächlicher Inhalt, gesehen als eine sich ihrer selbst bewusste Sprache aus visuellen Symbolen, die auf semantische Weise operieren. Zugleich astral und erdverbunden, irritiert Alexandru Chiras Arbeit, weil sie Beiträge aus scheinbar unzusammenhängenden, nicht miteinander kommunizierenden Universen und kulturellen Idiomen vermischt. Neben den fundamentalen mit der Feldarbeit verbundenen Utensilien trug er Elemente aus einer rhapsodischen Rekonstruktion der Geometrie, aus der spekulativen Astronomie und aus Grundlagen der Chemie in sein Labor. Seine Arbeiten weisen häufg Diamantformen wie Rauten auf und erinnern damit an die Formel für aromatische Kohlenwasserstoffe (wie Vinyl oder Phenyl). Sein Interesse für Biologie spiegelt sich in den vielen fguralen Konstruktionen, in denen sich komplexe Symbole und abstrakte Formen miteinander kombinieren und so menschliche Gesichter mit Mündern, Augen und Nasen erkennen lassen. Die rituelle Bedeutung von Zwillingen und verdoppelter Arbeiten ist ebenfalls Teil von Chiras parawissenschaftlichen Untersuchungen, die eine Welt der enigmatischen Beziehungen und Korrespondenzen nahelegen.



Das Land Lab von Chira ist mit Instrumenten zur Erforschung innerer Himmel mittels seiner poetischen Kosmo-Geo-Mystik ausgestattet. Es handelt sich dabei um außerordentliche Arbeiten, deren undurchsichtige wissenschaftlichen Erkenntnisse durch ihr verführerisches, ästhetisches Charisma überstrahlt werden.



Erwin Kessler, Kurator

