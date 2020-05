Pressemitteilung BoxID: 798936 (Zahnärztekammer Brandenburg)

Jürgen Herbert zum achten Mal als Kammerpräsident bestätigt

Am 9. Mai fand die konstituierende Kammerversammlung der Landeszahnärztekammer Brandenburg für die achte Legislaturperiode in Potsdam statt. Erstmals beträgt die Laufzeit der Legislaturperiode aufgrund des geänderten Heilberufsgesetzes fünf Jahre und endet damit 2025.



Die Kammerversammlungsmitglieder schätzten die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten für die brandenburgische Zahnärzteschaft, was sich in der Wahl des Vorstandes niederschlug: Zum achten Mal wurde Dipl.-Stom. Jürgen Herbert aus Cottbus als Kammerpräsident wiedergewählt. In ihrem Amt als Vizepräsidentin wurde weiterhin Dipl.-Stom. Bettina Suchan aus Lauchhammer bestätigt. Erneut gewählt wurden darüber hinaus die Beisitzer Dr. Harald Renner aus Cottbus, Dr. Alexander Alter aus Stahnsdorf, Matthias Weichelt aus Ruhland sowie Dr. Romy Ermler aus Potsdam.



Neu als Beisitzerin wählten die Anwesenden Manja Gampe aus Friedland in den Vorstand. Sie gehört mit Dr. Romy Ermler zu den Absolventen der Akademie für freiberufliche Selbstverwaltung und Praxismanagement des Jahrganges 2019. Mit der Landeszahnärztekammer Brandenburg gibt es nun drei Kammerbereiche (Bayern und Hessen), bei denen drei Frauen im Vorstand die standespolitischen Interessen der Zahnärzteschaft vertreten.



Jürgen Herbert leitet nunmehr ununterbrochen seit der Gründung der Kammer am 16. Februar 1991 die Geschicke der LZÄKB als Präsident.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (