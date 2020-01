Pressemitteilung BoxID: 783641 (Your Family Entertainment AG)

Your Family Entertainment AG: Abschluss eines Distributionsvertrages über die Verbreitung des Pay-TV

Channels "Fix&Foxi" über das TV-Angebot von Vodafone

Der Vorstand der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) teilt mit, dass ein Vertrag mit der Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Vodafone) über die Verbreitung des Pay-TV Channels "Fix&Foxi" geschlossen werden konnte.



"Fix&Foxi" TV wird ab Ende Februar 2020 in drei Pakete aufgenommen und steigert somit seine technische Reichweite und Abonenntenbasis im deutschen Pay-TV Markt signifikant.



Neben dem linearen Sender "Fix&Foxi" TV beinhaltet dieser Vertrag ebenfalls eine deutliche Erweiterung der bestehenden Video-On-Demand-Kooperation zwischen der Your Family Entertainment AG und Vodafone.

