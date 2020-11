2021 wird mit der Einführung mehrerer wichtiger neuer Modelle ein aufregendes Jahr für Yamaha. Für die Motorrad-Branche gab es außerdem eine wichtige Neuerung: Die EU5-Regularien ließ neue Modelle noch umweltfreundlicher werden.



Die neuen Vorschriften wirken sich natürlich auf das Motorensegment von Yamaha aus. Die 125 ccm-, CP2-, CP3- und CP4-Motoren werden aufgerüstet und sind damit im Einklang mit der EU5-Norm.



Yamaha Motor bleibt einer der führenden Anbieter in der Motorrad-Branche - sowohl gemessen am Marktanteil, als auch im Hinblick auf Innovation. Mehr als je zuvor ist es Yamahas Ziel, „KANDO” erlebbar zu machen: Jeder Fahrer soll das Gefühl tiefgehender Zufriedenheit und wahrer Begeisterung durch die Yamaha Produkte erfahren. Ganz gleich, welches Yamaha Produkt er besitzt: auf zwei, drei oder vier Rädern, auf dem Wasser oder im Schnee. Dieses Gefühl vermitteln die Yamaha Produkte weiterhin, unter Einhaltung der EU5-Regularien.



Hyper Naked – The Dark Side of Japan



Yamahas dynamische MT-Baureihe steht für die nächste Generation der "Dark Side of Japan". Die legendäre MT-09 und MT-09 SP wurden für 2021 komplett erneuert. Sie erhielten einen neuen Motor mit größerem Hubraum, einen neu gestalteten Leichtbaurahmen und einen frischen, aggressiven Look. Der Bestseller MT-07 kommt 2021 mit komplett neuer Optik und einem Premium-Paket. Die MT-125 ist mit einem neuen EU5-konformen Motor ausgestattet und wird wie der Rest der MT-Familie ebenfalls in der Farbe Storm Fluo verfügbar sein.



Auch die restlichen Motorräder unserer Hyper Naked Baureihe werden 2021 auf EU5 aufgerüstet.



Sport Touring – Roads of Life



TRACER 9 und TRACER 9 GT wurden für 2021 radikal verändert. Das Sport Touring Bike hat einen neuen Rahmen, einen neuen Motor und ein neues Verkleidungs-Design erhalten. Das Top-Modell des Sport Touring Segments ist mit mehr elektronischer Technologie ausgestattet als je zuvor – was es zu einem der aufregendsten und vielseitigsten Motorrädern auf der Straße macht.



Für das neue Modelljahr wird die extrem leistungsfähige TRACER 7 in zwei neuen Farben erhältlich sein. Redline ist ein kräftiges, leuchtend rotes Finish, das den sportlichen Charakter des drehmomentstarken Motorrads unterstreicht. Tech Kamo ist ein grüngrauer Farbton, der für ein kraftvolles und ausgereiftes Aussehen sorgt, das gut zur Langstreckentauglichkeit des Motorrads passt.



Für alle Fahrer, die noch mehr aus jeder Fahrt herausholen wollen, ist die TRACER 7 GT die richtige Wahl. Mit Komfortsitzbank, Touring-Scheibe, USB-Adapter und City-Seitenkoffern ist sie perfekt ausgestattet. Komfort und Funktionalität – wohin auch immer die Reise geht.



Seit 2001 vertrauten weltweit über 120.000 Fahrer auf die FJR1300. Das legendäre Sport Touring Modell hat Kultstatus erlangt. Das einzigartige Fahrerlebnis, der leistungsstarke Motor und das gleichzeitig sportliche und dennoch komfortable Fahrwerk beeindruckten die Fahrer. Die Tatsache, dass viele Polizeikräfte in Europa die FJR1300 als ihr Einsatzfahrzeug ausgewählt haben, ist die höchste Auszeichnung für dieses Motorrad. 2021 wird Yamaha die Produktion der FJR1300 einstellen. Noch gibt es einige Modelle der Ultimate Edition. Wer sich eine FJR1300 als Sammlerstück schnappen möchte, sollte schnell sein.



Sport Heritage – Faster Sons



Mit zeitlosem Aussehen, moderner Technologie und dynamischer Leistung gehören die Sport Heritage Modelle zu den modischsten Motorrädern überhaupt. Die XSR700 verfügt jetzt über einen neuen EU5 CP2-Motor und wird ab März 2021 bei Yamaha Partnern erhältlich sein.



Auch die restlichen Motorräder unserer Sport Heritage Reihe werden 2021 auf EU5 aufgerüstet.



Adventure – Next Horizon



Mit über 11.000 in Europa verkauften Einheiten ist die Ténéré 700 eines der erfolgreichsten neuen Modelle, das im Jahr 2020 auf den Markt gebracht wurde. Die drehmomentreiche Leistung, das agile Handling und die herausragenden Offroad-Qualitäten haben sie zum ultimativen Adventure-Bike gemacht. Die Ténéré 700 Rally Edition mit ihren klassischen Farben ist eine Hommage an Yamahas Dakar-Helden. Beide Modelle sind ab 2021 vollständig EU5-konform. Ab März 2021 werden sie beim Yamaha Partner erhältlich sein.

Nach 10 erfolgreichen Jahren, in denen viele Tausend Abenteurer auf der ganzen Welt von der unglaublichen Zuverlässigkeit und dem Komfort der XT1200Z Super Ténéré profitiert haben, geht das Adventure-Bike in den wohlverdienten Ruhestand. Die Super Ténéré hinterlässt viele großartige Erinnerungen, die für immer bleiben werden.



Supersport – R World



Yamaha engagiert sich mehr denn je im Rennsport. Unsere Teams kämpfen in allen Klassen um den Sieg. Der erneute Sieg der SS600-Weltmeisterschaft, mit 6 Fahrern in der Top10, macht deutlich, dass die R6 die ultimative Rennmaschine ist. Ab 2021 ist dieses siegreiche Supersport-Motorrad ausschließlich für den Einsatz auf der Rennstrecke gedacht.



Hobby-Racer und Rennfahrer haben die Möglichkeit, eine nicht homologierten Standard R6, die R6 RACE, zu einem Sonderpreis von ihrem Yamaha Partner zu erwerben.



Die R World ist offen für alle, die Motorräder lieben. Der beste Weg, um in diese aufregende Welt einzusteigen, ist mit der R125. Für 2021 ist das leichtgewichtige Supersport-Motorrad auch mit einem EU5-Motor ausgestattet, so wie die legendäre R1 und R1M.

Auch die R3 wird 2021 auf EU5 aufgerüstet.

(lifePR) (