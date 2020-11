Roads of Life



Das Sport Touring Segment von Yamaha steht unter dem Motto "Roads of Life". Es soll auf das anspielen, was das Motorradfahren so unvergleichlich schön macht: neue Straßen entdecken, neue Erinnerungen schaffen. Dem Alltag entfliehen, den Kopf frei bekommen und die Wunder der Natur genießen. Das Gefühl von Freiheit und Nervenkitzel, das eine Motorradtour erzeugt, ist mit kaum etwas anderem zu vergleichen. Die "Roads of Life" warten darauf, erkundet zu werden.



Die perfekte Balance zwischen Sport und Touring



Als 2015 die erste Tracer 900 auf den europäischen Markt kam, veränderte sie für viele Fahrer die Sicht auf die Sport Touring Klasse. Mit der Leistung eines Sportmotorrades und der gleichzeitigen Langstreckentauglichkeit war sie sowohl für die große Reise als auch den täglichen Pendelverkehr die richtige Wahl. Sie sprach auf Anhieb die unterschiedlichsten Charaktere an.



Der Erfolg setzte sich auch mit dem EU4-Modell der zweiten Generation aus dem Jahr 2018 fort. Die Tracer 900 erfreute sich beeindruckender Verkaufszahlen und ist eines der wichtigsten Modelle im Angebot von Yamaha.



Die brandneue TRACER 9: Sportliche Vielseitigkeit



Fünf Jahre nach der Einführung der ersten Tracer 900 bringt Yamaha nun eine brandneue Version, die die Position als Europas beliebtester Sporttourer stärken soll.



Leichter, stärker, noch vielseitiger und mit der fortschrittlichsten Technologie ausgestattet, die jemals bei einem Yamaha Sport Touring Modell zu sehen war. Die brandneue TRACER 9 und TRACER 9 GT versprechen aufregende Leistung und Sportlichkeit gepaart mit höchstem Komfort und Touren-Tauglichkeit.



Neuer EU5-konformer 890ccm CP3-Motor



Die brandneue TRACER 9 wird von einem komplett überarbeiteten 890ccm Dreizylinder Crossplane-Motor angetrieben. Er ist leichter und leistungsstärker.



Der neue Dreizylinder-Reihenmotor ist natürlich EU5-konform. Durch die Erweiterung des Hubs um 3mm wird der Hubraum auf 890ccm erhöht. Das trägt zu einer Steigerung des Drehmoments um 7% bei. Das Spitzendrehmoment von 93 Nm liegt bei 7000 U/min an - 1500 U/min niedriger als zuvor. Auch die maximale Leistung steigert sich. Mit 119 PS bei 10.000 U/min ist die TRACER 9 4 PS stärker als zuvor. Trotz diesen Steigerungen wiegt der neue Motor 1.700g weniger.



Der ursprüngliche CP3-Motor ist bekannt für sein lineares Drehmoment, seine herausragende Zuverlässigkeit und seine erstaunliche Vielseitigkeit - egal ob auf kurvigen Bergstraßen, langen Autobahnetappen oder im Stadtverkehr. Der neue Motor der TRACER 9 ist stärker und fortschrittlicher und ein würdiger Nachfolger des Originals.



Neuer Rahmen: Sportlicheres Handling, erhöhte Stabilität



Der brandneue Deltabox-Rahmen (CF-Aluminium-Druckguss) der TRACER 9 ist leichter, kompakter und sorgt für ein besseres Fahrverhalten. Der neue 890ccm Motor bekommt dabei eine neue Position: Mit einem Winkel von 52,3° ist er gegenüber den 47,5° des Vorgängermodells aufrechter montiert. Diese Neupositionierung verbessert die Gesamtbalance und sorgt für ein besseres Gefühl und höheren Grip am Vorderrad.



Die neue Konstruktion ermöglicht eine um 7% gesteigerte Nutzlast. Die mögliche Zuladung beträgt nun 193kg.



Längere Schwinge mit hoher Steifigkeit: Erhöhte Stabilität, sportliche Beweglichkeit



Um der erhöhten Steifigkeit und den kompakteren Abmaßen des neuen Rahmens gerecht zu werden, ist die TRACER 9 mit einer komplett neu gestalteten leichten Aluminiumschwinge ausgestattet. Die Schwinge ist nun nicht mehr auf der Außenseite des Rahmens, sondern an der Innenseite montiert. Die Schwinge ähnelt optisch der der 2021er MT-09, ist aber 60mm länger. Dadurch bleibt der Radstand der TRACER 9 im Vergleich zum Vorgängermodell unverändert bei 1.500mm.



Fortschrittlichste Fahrassistenzsysteme



Die 6-achsige IMU, die ursprünglich für den sportlichen Einsatz der R1 entwickelt wurde misst permanent die Bewegung, Beschleunigung und Neigung in jede Richtung. Mit der TRACER 9 wird dieses System erstmals in der Kategorie Sport Touring verwendet.



Dieses Hightech-System kommuniziert die Daten permanent an das Steuergerät, wodurch Traktionskontrolle (TCS), Slide Control (SCS), Vorderrad-Lift-System (LIF) und das Break Control System (BC) in Echtzeit angesteuert werden können.



Drei TCS/SCS/LIF-Modi



Für eine einfache Bedienung von TCS, SCS und LIF gibt es drei wählbare Modi: Modus 1 stellt alle drei Systeme in eine sportliche Grundeinstellung, Modus 2 lässt die Systeme früher regeln. Im Modus 3 kann jedes System manuell einzeln eingestellt werden: Jeweils in drei Regel-Stufen, SCS und LIF können dabei außerdem komplett ausgeschaltet werden.



Brake Control System (BC)



Die TRACER 9 ist mit einem Brake Control System (BC) mit zwei Modi ausgestattet. Stellt die IMU fest, dass bei einer Bremsung übermäßiger Hebeldruck auf Vorder- oder Hinterradbremse ausgeübt wird und somit ein Blockieren der Räder bevorsteht, kann das System den Bremsdruck regulieren.



Modus BC1 ist das standardmäßige ABS, der ein Blockieren der Räder während einer Notbremsung bei aufrechter Fahrt verhindert. BC2 reguliert den Bremsdruck auch in Schräglage, um beim Bremsen in Kurven für Stabilität und Sicherheit zu sorgen.



Yamaha D-Mode: Vier Fahrmodi für jede Situation



Mit dem Yamaha D-Mode ist das Motor-Ansprechverhalten der TRACER 9 in vier Modi an jede Fahrsituation anpassbar. Modus 1 bietet ein sportlich scharfes Ansprechverhalten. Modus 2 ist die für nahezu alle Situationen passende Allround-Einstellung. Modus 3 sorgt für einen sanften Charakter und Modus 4 eignet sich perfekt für Regenfahrten.



Cruise Control System



Die TRACER 9 ist jetzt serienmäßig mit einem Cruise Control System ausgestattet, das lange Fahrten noch angenehmer macht.



Das System kann ab 50 km/h im vierten oder einem höheren Gang aktiviert werden. Per Knopfdruck wird die Geschwindigkeite in Schritten von 2 km/h - oder bei längerem Drücken kontinuierlich - erhöht. Durch die Betätigung von Bremse, Kupplung oder Gasgriff wird das System deaktiviert.



Neues Kraftstoffsystem mit verbesserter Effizienz



Eine weitere wichtige Änderung für 2021 ist das brandneue Kraftstoffzufuhrsystem der TRACER 9. Die Einspritzdüsen sind nun an den Seiten der Drosselklappen angebracht. Durch das neue System wird die Effizienz um 9% gesteigert. Dadurch lässt sich eine größere Reichweite erzielen, ohne, dass das Tankvolumen erhöht wird und damit das Gewicht gesteigert würde.



APSG-Ride-by-Wire



Die elektronische Drosselklappensteuerung (YCC-T) der TRACER 9 profitiert von einem hochmodernen Ride-by-Wire System, das ursprünglich für die R1M entwickelt wurde. Das leichtgewichtige APSG-System (Accelerator Position Sensor Grip) bietet ein optimales Fahrgefühl bei absoluter Zuverlässigkeit.



Neuer Einlass und Auslass mit höherem Wirkungsgrad: Reduziertes Gewicht, verbessertes Handling



Die TRACER 9 ist mit einem neuen leichteren Auspuffsystem ausgestattet. Hinter neu gestalteten Edelstahlkrümmern befindet sich ein Auspuffsystem mit je einem Auslass links und rechts. Das gesamte System ist nun 1.400g leichter, was erheblich zum noch agileren Handling beiträgt.



Überarbeitetes Getriebe mit verbesserter A&S Kupplung



Das Übersetzungsverhältnis des 1. und 2. Gangs wurde bei der TRACER 9 leicht erhöht. Für ein gutes Gefühl beim Schalten wird eine neu konstruierte Schaltgabel montiert. Wegen des höheren Drehmoments erhält die A&S-Kupplung ein neues Material für die Kupplungsscheiben. Ein veränderter Betätigungs-Mechanismus sorgt für eine bessere Leichtgängigkeit.



Spezielle Motorhalterung für Stabilität bei voller Beladung



Im Grunde basiert der Rahmen der TRACER 9 auf dem der neuen MT-09. Um auch bei voller Beladung eine hervorragende Stabilität zu gewährleisten, wurden jedoch spezielle Motorhalterungen verbaut. So soll auch bei voller Beladung mit Passagier, Seitenkoffern und Topcase ein optimales Fahrverhalten gesichert werden.



Design der nächsten Generation



Der völlig neue Look der neuen TRACER 9 soll an den herausragenden Erfolg von Europas meistverkauftem Sport Touring-Motorrad anknüpfen.



Scheibe, Verkleidung und Tank bilden eine pfeilförmige Silhouette. Das sorgt für ein dynamisches und zielgerichtetes Aussehen. Die LED-Doppelscheinwerfer - einer für Abblend-, der andere für Fernlicht - verstärken gemeinsam mit der vollständigen LED-Beleuchtung und gleich zwei TFT-Instrumenten das hochwertige Gesamtpaket der TRACER 9.



Im linken Bildschirm werden Informationen wie Geschwindigkeit, Kraftstoffstand, der eingelegte Gang und ein sich in der Farbe ändernder Drehzahlmesser angezeigt. Die rechte Anzeige ist in vier Abschnitte unterteilt und bildet unter anderem Kilometerzähler, Tageskilometer und Temperatur ab.



Ultraleichte Yamaha SpinForged-Räder: Erhöhte Agilität und leichteres Handling



Die 10-Speichen SpinForged-Räder samt Achsen mit großem Durchmesser sind 700g leichter als zuvor. Diese deutliche Reduzierung der ungefederten Masse sorgt für ein agileres Fahrverhalten und optimales Handling.



Optimierte Fahrwerksabstimmung: Gutes Fahrverhalten - stabil und komfortabel



Die neue 41mm Telegabel der TRACER 9 ist 30mm kürzer als bisher. Sie ist vollständig einstellbar und kann somit an jede Fahrsituation und an die Beladung angepasst werden.



Hinten ist ein ebenfalls einstellbarer Stoßdämpfer mit neuer Aufnahme verbaut, die sich an das neue Design von Rahmen und Schwinge anpasst.



Individuelle Sitzposition



Die Sitzposition der TRACER 9 gewährleistet ein Höchstmaß an Komfort und Kontrolle und kann dank individueller Einstellmöglichkeiten an die persönlichen Vorlieben angepasst werden. Im Grund-Setup ist der neu entwickelte Fahrersitz 15 mm tiefer als zuvor. Er verfügt über einen Höhenversteller, mit dem der Sitz einfach und ohne Werkzeug in zwei Positionen angepasst werden kann. Weitere Änderungen an der Ergonomie lassen sich durch die Anpassung der Fußrasten um 15mm nach oben oder unten vornehmen. Außerdem kann durch Umdrehen der Lenkerklemmen die Position des Lenkers um 9mm nach vorne und 4mm nach oben verändert werden.



So kann der Fahrer seine Haltung und die Sitzposition individuell anpassen.



Einstellbare Scheibe für erhöhten Komfort



Für besseren Windschutz und damit einhergehend höheren Komfort ist die TRACER 9 mit einer großen Scheibe ausgestattet, die sich in 10 Positionen einstellen lässt. Insgesamt kann sie damit um 50mm erhöht werden. Für weiteren Schutz vor Wind und Wetter sorgen kompakte Handprotektoren.



Radialer Hauptbremszylinder vorne



Als erstes Sport Touring-Modell von Yamaha erhält die neue TRACER 9 einen radialen Hauptzylinder für die Vorderradbremse, wie er in der R1 verbaut ist. Der radiale Nissin-Hauptzylinder sorgt für ausgezeichnete Kontrollierbarkeit.



Neue Battlax T32 Reifen



Yamaha und Bridgestone haben gemeinsam den neuen Battlax T32 Sporttouring-Reifen speziell für die TRACER 9 entwickelt. Er vereint exzellente Fahreigenschaften auf trockener und nasser Straße, einen angenehmen Geradeauslauf und eine lange Haltbarkeit. Die Kombination aus 120/70ZR17 vorne und 180/55ZR17 hinten bietet ein gutes Feedback mit einem präzisen Gefühl, sodass der Fahrer bei jedem Wetter ultimative sportliche Vielseitigkeit erleben kann.



Technische Highlights

• Neuer EU5-konformer 890ccm Reihen-Dreizylindermotor

• Geringeres Gewicht des Motors und höhere Leistung in allen Drehzahlbereichen

• Steigerung des maximalen Drehmoments um 7%

• Steigerung der maximalen Leistung um 4 PS

• Leichterer Deltabox-Rahmen aus CF-Aluminiumdruckguss

• Insgesamt 2kg Gewichtsreduzierung für mehr Agilität

• Neue leichte Aluminium-Schwinge

• Styling der nächsten Generation, perfekte Mischung aus Sportstil und Touring-Funktionen

• Komplette LED-Beleuchtung mit charakteristischem TRACER Rücklicht

• Optimierte A&S Kupplung

• Leichte und kompakte neue 6-Achsen-IMU – erstmals in einem Sport Touring-Motorrad von Yamaha

• Schräglagensensitive Fahrassistenzsysteme: TCS, SCS und LIF mit drei Interventionsmodi

• ABS und Brake Control System (BC)

• D-MODE wählbare Fahrmodi

• Neue ultraleichte SpinForged 17 Zoll Räder im 10-Speichen-Design

• Vollständig einstellbare KYB® 41mm USD-Gabel

• Einstellbarer KYB®-Dämpfer

• Zwei 3,5 Zoll TFT-Instrumente, steuerbar per Lenkerschalter

• Radialer vorderer Hauptzylinder, 298mm Doppelscheiben



Brandneue TRACER 9 GT: Das ultimative Komplettpaket



Die neue TRACER 9 GT ist das Modell mit der höchsten Ausstattung in der Sport Touring-Linie 2021 von Yamaha. Sie wartet mit einer Reihe fortschrittlichster Technologien und Sonderausstattungen auf und bietet so das ultimative Sport Touring-Paket.



Hardcase Seitenkoffer: Funktionalität mit Stil



Die TRACER 9 GT wird serienmäßig mit komplett neuen Hartschalenkoffern geliefert, sodass das Motorrad vom ersten Tag an bereit für die "Roads of Life" ist. Die Koffer bieten Platz für einen Helm und sind durch ein schwimmendes Trägersystem am Rahmen befestigt, das Unruhen absorbiert und somit das optimale Fahrverhalten gewährleistet. Farblich passend integrieren sie sich nahtlos in das Design des Bikes.



Elektronisch gesteuertes KYB Fahrwerk



Yamaha und KYB entwickelten gemeinsam ein elektronisch gesteuertes semi-aktives Federungssystem für die TRACER 9 GT. Es bietet höchsten Fahrkomfort in Verbindung mit einem präzisen Gefühl für die Straße. Dieses hochentwickelte Fahrwerk kann sofort auf unterschiedliche Fahrbedingungen reagieren und sorgt dadurch für das optimale Fahrerlebnis.



Der Einsatz dieses semi-aktiven Federungssystems wird durch die neue IMU des Motorrads ermöglicht, die zusammen mit der ECU, der Hydraulikeinheit und einer Kontrolleinheit des Fahrwerks arbeitet. So wird die bestmögliche Fahrwerkseinstellung für jede Fahrsituation berechnet. Das System kann extrem schnelle Anpassungen der Dämpfungseinstellungen vornehmen und sowohl kleinere als auch größere Änderungen verarbeiten.



Es sind zwei Einstellungen verfügbar: A-1 ist der Sportmodus, der eine straffe und reaktionsschnelle Federung bietet. Der A-2-Modus sorgt für eine geschmeidigere und komfortablere Fahrt auf unebeneren Straßen und ist somit die ideale Wahl für längere und entspanntere Fahrten.



Quick Shift System zum Hoch- und Runterschalten



Zum Hoch- und Runterschalten ohne Kupplung ist die TRACER 9 GT mit einem neuen Quick Shift System (QSS) ausgestattet.



LED-Kurvenlicht



Die TRACER 9 GT ist mit einem hochentwickelten intelligenten Kurvenlichtsystem ausgestattet, das so programmiert ist, dass es die Straße beleuchtet, wenn die IMU feststellt, dass sich die Maschine um mehr als 7° neigt und die Geschwindigkeit mindestens 5 km/h beträgt.



Ein wesentliches Merkmal dieses Systems ist, dass es durch die Echtzeit-Daten der IMU die Helligkeit des Kurvenlichts mit zunehmender Schräglage erhöht, wodurch dem Fahrer bei Nachtfahrt die optimale Sicht ermöglicht wird.



Die TRACER 9 GT ist nach der FJR1300AE erst die zweite Yamaha mit Kurvenlicht. Im Gegensatz zum FJR-System, das aus drei LED-Lichtern auf jeder Seite der Verkleidung besteht, gibt es bei der TRACER 9 GT eine einzelne LED über jedem der beiden Positionslichter.



Griffheizung: Ganzjähriger Fahrkomfort



Egal ob an kühlen Sommertagen oder bei Fahrten im Winter: Die Griffheizung der TRACER 9 GT sorgt für maximalen Komfort. Sie kann über ein Scrollrad in 10 Stufen eingestellt werden, um die optimale Temperatur zu erreichen. Die Griffe verfügen über ein dünneres Gummi, das eine effiziente Wärmeübertragung ermöglicht.



Farben, Verfügbarkeit und Preis



Die TRACER 9 wird in zwei neuen Farben erhältlich sein. Redline ist ein kräftiges, leuchtend rotes Finish, das den sportlichen Charakter des Motorrads widerspiegelt. Tech Kamo weist einen grüngrauen Farbton auf, der ein kraftvolles und ausgereiftes Aussehen erzeugt und die Langstreckentauglichkeit des Motorrads unterstreicht.



Die Tracer 9 GT wird zusätzlich zu den Standard-Farben auch in der speziellen Icon Performance Lackierung erhältlich sein. Durch die farbliche Anlehnung an das Spitzenmodell R1M wird deutlich, wie stark die Pionierarbeit des Supersportlers die Technik des High-End Sport Touring Modells geprägt hat.



Die Auslieferung an europäische Yamaha Partner beginnt ab März 2021.



Die unverbindliche Preisempfehlung der TRACER 9 beträgt 11.599,00 EUR. Sie setzt sich zusammen aus dem Fahrzeugpreis in Höhe von 11.199,00 EUR und 400,00 EUR Herstellernebenkosten. Die UVP der TRACER 9 GT beträgt 13.999,00 EUR. Darin enthalten sind 400,00 EUR Herstellernebenkosten, die zum Fahrzeugpreis von 13.599 EUR hinzukommen.



Diese UVPs beinhalten 19% MwSt!

