Die Sport Touring-Palette von Yamaha wird um die neue TRACER 7 GT erweitert. Ihr geringes Gewicht, das agile Handling und die hervorragende Tourentauglichkeit machen sie zum ultimativen Sport Touring Motorrad. Von Haus aus kommt die TRACER 7 GT mit Komfortsitz, hoher Verkleidungsscheibe und Touring-Seitenkoffern aus dem Yamaha Originalzubehör. Dadurch ist sie perfekt geeignet, um der Stadt zu entfliehen und neue Ziele zu erkunden. Sie wurde entwickelt, um die Erwartungen in jeder Hinsicht zu übertreffen.



Bereits 2020 wurde die TRACER 7 komplett überarbeitet. Sie richtet sich an Fahrer, die ein sportlich-komfortables Allroundtalent suchen – und dabei nicht auf den gehobenen Stil verzichten möchten. Die TRACER 7 GT bietet eine moderne Verkleidung und eine aggressive Frontpartie. Sie ist eine Maschine, mit der nahezu alles möglich ist – ob Kurzstrecke oder Reisen, ob in der Stadt oder über Land.



Dieses Modell wird von der EU5-Version des vielgepriesenen Zweizylinder-CP2-Motors mit 689 ccm angetrieben. Die TRACER 7 GT hebt das Sport Touring-Konzept auf ein neues Level. Sie überzeugt nicht nur durch ihr dynamisches Aussehen und das beste Leistungsgewicht ihrer Klasse, sondern bietet darüber hinaus eine verbesserte Ergonomie und das optimale Gesamtpaket.



Touring-Seitenkoffer



Die abschließbaren 20 Liter Touring-Seitenkoffer sind das unverzichtbare Zubehör, ganz gleich ob bei der Motorradtour oder beim täglichen Pendeln zur Arbeit. Sie sind schlank und robust und bieten die perfekte Kapazität, ohne die kompakten Abmaße des Motorrads zu beeinträchtigen.



Touring-Scheibe



Eine höhere und breitere Verkleidungsscheibe sorgt für zusätzlichen Windschutz - hergestellt aus stabilem und kratzfestem Polycarbonat. Mit einem Plus von 92 mm in der Höhe und 70 mm in der Breite gegenüber der Standardscheibe gewährleistet sie maximalen Fahrkomfort bei geringerem Geräuschpegel und verbessertem Wind- und Wetterschutz.



Komfortsitzbank



Die Sitzbank der TRACER 7 GT wurde entwickelt, um Fahrer und Beifahrer auf jeder Tour den maximalen Fahrkomfort zu bieten. Im Inneren sorgt ein spezieller Schaum mit unterschiedlicher Dicke für bequemes Sitzen. Für die passende Optik sorgen zwei verschiedene Oberflächenmaterialien, Kontrastnähte und das TRACER Logo.



Verfügbarkeit und Preis



Die Auslieferung an europäische Yamaha Partner beginnt ab Februar 2021.



Die unverbindliche Preisempfehlung der TRACER 7 GT beträgt 9.574,00 EUR. Sie setzt sich zusammen aus dem Fahrzeugpreis in Höhe von 9.199,00 EUR und 375,00 EUR Herstellernebenkosten.



Die UVP beinhaltet 19% MwSt!



Highlights der TRACER 7 GT

• Ausgestattet mit Yamaha Originalzubehör in Premiumqualität

• 20 Liter Touring-Seitenkoffer

• Touring-Scheibe

• Komfortsitzbank

• Verkleidung mit aggressiver neuer Front mit Doppelscheinwerfer

• EU5-konformer, drehmomentstarker CP2-Motor mit 689 ccm

• Leichteste ihrer Klasse, bestes Leistungsgewicht

• Einstellbare Federelemente vorn und hinten

• Aerodynamische Verkleidungsscheibe, mit einer Hand verstellbar

• Komfortable Sitzposition

• 17 Liter Kraftstofftank für große Reichweiten

• LCD-Instrumente

• Kompakte LED-Blinker, in Handprotektoren integriert

