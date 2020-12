Dynamische Sportleistung im Premium-MAX-Stil



An der Spitze des Yamaha Sportroller-Segments steht die neueste TMAX-Generation, Yamahas legendäres Hochleistungsmodell, das in seiner 20-jährigen Geschichte insgesamt fast 300.000 Mal verkauft wurde. Das macht den TMAX zu Europas beliebtestem und erfolgreichstem Sportroller aller Zeiten.



Mit einem sportlichen und dynamischen Design, das direkt vom TMAX inspiriert ist, bieten die beliebten Sportroller der XMAX-Serie die ultimative Mischung aus aufregender Leistung,



erstklassiger Verarbeitung und auf den alltäglichen Gebrauch ausgelegten Funktionen. Mit ihrer reinen MAX-DNA haben die TMAX- und XMAX-Modelle seit ihrer Einführung den Markt verändert und auf den Straßen Europas neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Stil gesetzt. Diese Modelle haben sich einen Namen als ultimative Sportroller gemacht und liefern das absolute MAX-imum.



Im Jahr 2021 werden die TMAX- und XMAX-Serien in neuen Farboptionen erhältlich sein. XMAX 300, XMAX 125 sowie beide XMAX Tech MAX-Optionen werden vollständig EU5konform sein.



TMAX – HAUPTMERKMALE



• Sanfter, leistungsstarker und kompakter EU5-konformer 560 ccm Zweizylindermotor

• Hervorragende Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit

• Dynamisches und aggressives Sportdesign

• Erstklassige Fahrqualität

• Klassenführender Komfort, mit und ohne Sozius

• Geräumige Trittbretter mit einfachem Zugang

• Leichter Doppelrohr-Aluminiumdruckgussrahmen

• 41 mm Upside-Down-Telegabel und angelenkte Hinterradaufhängung

• 15 Liter Kraftstofftank

• Doppelscheibenbremse 267 mm vorn, Scheibenbremse 282 mm hinten

• Traktionskontrollsystem und 2-stufiger D-Mode

• Schlüssellose Zündung mit Smart Key

• LED-Rücklicht und LED-Frontblinker

• Großer beleuchteter Stauraum

• Hauptständer

• Führerscheinklasse A2



TMAX Tech MAX – SPEZIFISCHE MERKMALE



• Elektrisch einstellbares Windschild

• Cruise Control System

• Griff- und Sitzheizung

• Neue Premiumfarbe Power Grey



XMAX 300: Maximale Leistung mit leichter Agilität



Der XMAX 300 wird von einem 292 ccm Blue Core-Einzylindermotor angetrieben und kombiniert maximale Rollerleistung mit leichter Agilität. Damit ist er die ideale Wahl für schnelles und einfaches Pendeln zur Arbeit sowie für Freizeitfahrten.



Für das Jahr 2021 wird dieser hochspezialisierte Sportroller mit einem vollständig EU5konformen Motor ausgestattet, der den Kraftstoffverbrauch um rund 6 % senkt. 2021 sind sowohl XMAX 300 als auch XMAX 300 Tech MAX in neuen Farben erhältlich. Die Tech MAX-Version glänzt außerdem mit neuen Graphics und exklusiven Details, die den Premium-Status unterstreichen.



XMAX 300 – HAUPTMERKMALE



• Neuer EU5-konformer 292 ccm Blue Core-Einzylindermotor

• Senkung des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs um 6 %

• Dynamisches Design der MAX-Familie

• Zwei LED-Scheinwerfer, LED-Schlussleuchte

• Motorrad-ähnliche Federelemente

• Hochwertige Sitzbank und geräumiger Stauraum

• Traction Control System (TCS)

• Schlüssellose Zündung mit Smart Key

• Großräumiges Gepäckfach für zwei Integralhelme

• 12 V Steckdose

• Scheibenbremsen vorne und hinten mit ABS

• Neue Farbe

• Führerscheinklasse A2



XMAX 300 Tech MAX – SPEZIFISCHE MERKMALE



• Spezieller Luxussitz mit farbigen Nähten

• Innenpolsterung mit farblich abgestimmten Nähten

• Eloxiertes Trittbrett

• Tech MAX Emblem

• Neue Frost Silver-Graphics für die Gabelabdeckung

• Neue Lenkerenden von Gilles

• Neue Premiumfarbe



Verfügbarkeit



Die Auslieferung des XMAX 300 an die europäischen Yamaha Partner beginnt ab Januar 2021. Die des XMAX 300 Tech MAX ab Februar 2021.



Farben



XMAX 300 Icon Grey (neu), Sonic Grey

XMAX 300 Tech MAX Tech Kamo, Power Grey (neu)



XMAX 125: Dynamischer MAX-Stil mit höherer Leistung und verbesserter Kraftstoffeffizienz



Mit seiner unverwechselbaren MAX-DNA und der hochwertigen Ausstattung wurde der XMAX 125 zum Topseller seiner Klasse. Für das Jahr 2021 ist der Sportroller mit einem neu entwickelten 124 ccm Motor ausgestattet, der eine stärkere Leistung bei optimiertem Kraftstoffverbrauch bietet und vollständig EU5-konform ist. Der neue Motor profitiert von Yamahas variabler Ventilsteuerung (VVA ) und verfügt über eine spezielle Nockenwelle, die für eine bessere Beschleunigung sorgt. Eine weitere wichtige Neuerung ist das neue abschaltbare Start-Stopp-System.



Für besseres Handling und erhöhte Stabilität wurden die Maße des Fahrgestells überarbeitet. Das 2021er Modell verfügt über einen längeren Radstand von 1570 mm und eine größere Bodenfreiheit von nun 140 mm. Darüber hinaus wurde das Nassgewicht des XMAX 125 um 9 kg auf 166 kg reduziert. Der Federweg der Hinterradaufhängung wurde um 15 mm auf 90 mm erhöht.



Sowohl die XMAX 125 als auch XMAX 125 Tech MAX Modelle sind in neuen Farben erhältlich.



XMAX 125 – HAUPTMERKMALE



• Neuer EU5-konformer 124 ccm Blue Core-Einzylindermotor

• Neues VVA-System für stärkere Beschleunigung

• Hervorragende Kraftstoffeffizienz

• Um 9 kg reduziertes Gewicht

• Abschaltbare Start-Stopp-Motortechnologie

• Längerer Radstand für mehr Stabilität

• Höhere Bodenfreiheit

• Erhöhter Federweg der Hinterradaufhängung

• Sportliches Design der MAX-Familie

• Zwei LED-Scheinwerfer, LED-Schlussleuchte

• Motorrad-ähnliche Federelemente

• Luxussitz mit Fahrerrückenlehne

• Komfortable Ergonomie

• In 2 Positionen verstellbares Windschild

• Traction Control System (TCS)

• Schlüssellose Zündung mit Smart Key

• Großräumiges Gepäckfach für zwei Integralhelme

• 12 V Steckdose

• Scheibenbremsen vorne und hinten mit ABS

• Neue Farbe

• Fällt unter B196-Regelung



XMAX 125 Tech MAX – SPEZIFISCHE MERKMALE



• Spezieller Luxussitz mit farbigen Nähten

• Spezielle Luxus-Innenpolsterung mit farblich abgestimmten Nähten

• Eloxiertes Trittbrett

• Tech MAX Emblem

• Neue Frost Silver-Graphics für die Gabelabdeckung

• Neue Lenkerenden von Gilles

• Neue Premiumfarbe



Verfügbarkeit



Die Auslieferung an die europäischen Yamaha Partner beginnt ab März 2021.



Farben



XMAX 125 Icon Grey (neu), Sonic Grey

XMAX 125 Tech MAX Tech Kamo, Power Grey (neu)



Yamaha Sportroller 2021 – Übersicht



Modell Änderung(en)



TMAX Fortsetzung (ist bereits EU5-konform)

TMAX Tech MAX Neue Premiumfarbe

XMAX 300 EU5-konform, neue Farbe

XMAX 300 Tech MAX EU5-konform, neue Premiumfarbe

XMAX 125 EU5-konform, leichter, überarbeitete Abmessungen, neue Farbe

XMAX 125 Tech MAX EU5-konform, leichter, überarbeitete Abmessungen, neue Premiumfarbe

