Feel the Elements! Nach 15 Jahren enger Zusammenarbeit und gemeinsamer Geschäftsführung, schließen sich Yeti und Nordisk offiziell zu einer einheitlichen Outdoor-Marke zusammen.



Neue Position im Ultraleicht-Markt



Yeti und Nordisk verbinden 150 Jahre kombiniertes Wissen in der Herstellung von High-End-Produkten. Dies soll jetzt gemeinsam zu einer perfektionierten Produktpalette führen. Mit diesem Schritt ist Nordisk die einzige Outdoor Marke Dänemarks, die sowohl Glampern, als auch Wanderern, Bikepackern und Leichtgewichts-Enthusiasten ein einzigartiges Sortiment an Bekleidung und Ausrüstung bietet.



Beispiel gefällig? Nordisk nimmt mit einem kompletten Camp inklusive Zelt, Schlafsäcken, Jacken und Isomatten für zwei Personen mit einem Gewicht von weniger als 2 kg eine völlig einzigartige Position im ultraleichten Outdoor-Markt ein.



Nordisk ist eine dänische Traditionsmarke, die sowohl für ultraleichte, kompakte Trekkingausrüstung als auch für aufwändiges Glamping-Equipment bekannt ist. Durch den Zusammenschluss kann Nordisk sein bestehendes Outdoor-Sortiment um Premium-Bekleidung und hochwertige Daunenschlafsäcke erweitern.



Seit fast 40 Jahren bietet Yeti Athlet/innen und Abenteuer/innen großartiges Design, hohe Qualität und das außergewöhnliche Gefühl von Leichtigkeit und Komfort, das mit Daunenfüllung von bester Qualität einhergeht. Das ikonische rote Y, das seit vielen Jahren die Yeti-Produkte schmückt, wird auch weiterhin für die bekannte Yeti-Qualität stehen und die Daunenbekleidung und Schlafsäcke zieren. Alle Daunenprodukte werden auch nach dem Zusammenschluss mit derselben nachhaltigen, rückverfolgbaren, nordeuropäischen und exklusiven Crystal Down Daune befüllt und in Deutschland produziert.



„Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft eine neue Generation von qualitätsbewussten Outdoor-Enthusiasten zu inspirieren“, so Erik Möller, CEO von Nordisk.

(lifePR) (