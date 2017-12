Im Zeichen der drei Streifen

Jeder Segler kennt sie, die drei Wasserpass-Streifen, das signifikante



Unterscheidungsmerkmal der X-Yachten. Drei junge segelbegeisterten



Dänen, Birger Hansen und die Brüder Lars und Niels Jeppesen, heute



Designer bei X-Yachts, brannten für die ¼-Tonner-Klasse und wollten es



besser machen, als alle anderen.



1979 war es mit der Weltmarke X-Yachts soweit: die erste X-79 lief vom



Stapel bzw. wurde aus der Fertigungsgarage geschoben. Mit ihr gewannen



die wilden Dänen, was es damals zu holen gab. Schnell wurde aus der X-79



eine Kleinserie und bis 1994 wurden knapp 470 Einheiten gebaut und



verkauft. Es folgten weitere Modelle für die Regattabahnen und schon



bald auch die ersten erfolgreichen Performance Cruising Yachten. Die



X-Yachts-Welle schwappte, wie sollte es anders sein, schnell über die



nahe Flensburger Grenze.



Christoph Barth segelte selbst X-79 und jobbte schon in frühen Jahren



auf der X-Yachts Werft in Haderslev und auf den Bootsmessen in



Deutschland. Es folgten viele Regatten und Siege wie die Deutsche



Meisterschaft im Seesegeln 1997 auf einer X-362 und unzählige Touren auf



verschiedensten eigenen X-Yachten.







Beflügelt durch den sagenhaften Erfolg der dänischen Marke und die gute



Zusammenarbeit, erhielt Christoph Barth 1997 die Möglichkeit, die



X-Yachts-Vertretung für Deutschland zu übernehmen. „Damals hatten wir



unser Büro noch bei einem befreundeten Architekten mit im Haus",



erklärte Barth. Dieser war einer der Ideengeber und Investoren der



Sonwik Marina in Flensburg, gelegen auf dem alten Marinegelände der



Fördestadt. Schnell war klar, wo unser neues Vertriebsbüro liegen würde.



Als die Baumaßnahmen abgeschlossen waren, bezog der junge Geschäftsmann



sein Büro erst in einem alten, aber total sanierten Marinegebäude. 2008



erfolgte dann der Umzug in eines der nagelneuen Gebäude der Sonwik



Marina. „Wenn ich oben in meiner Galerie am Schreibtisch sitze und auf



die Förde schaue, wird mir jedes Mal bewusst, dass die Entscheidung,



hier ein X-Yachts-Office zu kaufen und zu betreiben genau die richtige



war", resümiert Barth. Die Lage von Flensburg direkt an der Grenze zu



Dänemark ist sicher auch einer der Grundsteine für eine lange gute und



vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Barth und X-Yachts in Haderslev.



Um die 300 neue X-Yachten haben so in den vergangen 20 Jahren ihren Weg



zu deutschen Eignern gefunden.



Neben seinem Partnern Oleu in Heiligenhafen, welcher hauptsächlich die



Lübecker Bucht betreut, betreibt Christoph Barth seinen Betrieb ganz



familiär und persönlich. „Es ist wichtig, dass unsere Kunden sofort die



persönliche Betreuung spüren", so der überzeugte Geschäftsführer von



X-Yachts Deutschland. Daneben ist der direkte Draht zur Werft natürlich



die beste Voraussetzung für die Verkäufe der Yachten und die Betreuung



der Kunden. „Wenn es der Kunde wünscht, setzen wir uns ins Auto und



fahren in etwa 40 Minuten zur Werft nach Haderslev rüber", so Barth



weiter. Spätestens hier merken die Kunden schnell, dass wir alle für die



starke Marke brennen und dass es eigentlich kein Zurück mehr gibt",



schmunzelt der Flensburger.







www.X-Yachts.de

X-Yachts Deutschland

Jeder Segler kennt sie, die drei Wasserpass-Streifen, das signifikante Unterscheidungsmerkmal der X-Yachten. Drei junge segelbegeisterten Dänen, Birger Hansen und die Brüder Lars und Niels Jeppesen, heute Designer bei X-Yachts, brannten für die ¼-Tonner-Klasse und wollten es besser machen, als alle anderen.



1979 war es mit der Weltmarke X-Yachts soweit: die erste X-79 lief vom Stapel bzw. wurde aus der Fertigungsgarage geschoben. Mit ihr gewannen die wilden Dänen, was es damals zu holen gab. Schnell wurde aus der X-79 eine Kleinserie und bis 1994 wurden knapp 470 Einheiten gebaut und verkauft. Es folgten weitere Modelle für die Regattabahnen und schon bald auch die ersten erfolgreichen Performance Cruising Yachten. Die X-Yachts-Welle schwappte, wie sollte es anders sein, schnell über die nahe Flensburger Grenze.



Christoph Barth segelte selbst X-79 und jobbte schon in frühen Jahren auf der X-Yachts Werft in Haderslev und auf den Bootsmessen in Deutschland. Es folgten viele Regatten und Siege wie die Deutsche Meisterschaft im Seesegeln 1997 auf einer X-362 und unzählige Touren auf verschiedensten eigenen X-Yachten.



Beflügelt durch den sagenhaften Erfolg der dänischen Marke und die gute Zusammenarbeit, erhielt Christoph Barth 1997 die Möglichkeit, die X-Yachts-Vertretung für Deutschland zu übernehmen. "Damals hatten wir unser Büro noch bei einem befreundeten Architekten mit im Haus", erklärte Barth. Dieser war einer der Ideengeber und Investoren der Sonwik Marina in Flensburg, gelegen auf dem alten Marinegelände der Fördestadt. Schnell war klar, wo unser neues Vertriebsbüro liegen würde.



Als die Baumaßnahmen abgeschlossen waren, bezog der junge Geschäftsmann sein Büro erst in einem alten, aber total sanierten Marinegebäude. 2008 erfolgte dann der Umzug in eines der nagelneuen Gebäude der Sonwik Marina. "Wenn ich oben in meiner Galerie am Schreibtisch sitze und auf die Förde schaue, wird mir jedes Mal bewusst, dass die Entscheidung, hier ein X-Yachts-Office zu kaufen und zu betreiben genau die richtige war", resümiert Barth. Die Lage von Flensburg direkt an der Grenze zu Dänemark ist sicher auch einer der Grundsteine für eine lange gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Barth und X-Yachts in Haderslev.



Um die 300 neue X-Yachten haben so in den vergangen 20 Jahren ihren Weg zu deutschen Eignern gefunden.



Neben seinem Partnern Oleu in Heiligenhafen, welcher hauptsächlich die Lübecker Bucht betreut, betreibt Christoph Barth seinen Betrieb ganz familiär und persönlich. "Es ist wichtig, dass unsere Kunden sofort die persönliche Betreuung spüren", so der überzeugte Geschäftsführer von X-Yachts Deutschland. Daneben ist der direkte Draht zur Werft natürlich die beste Voraussetzung für die Verkäufe der Yachten und die Betreuung der Kunden. "Wenn es der Kunde wünscht, setzen wir uns ins Auto und fahren in etwa 40 Minuten zur Werft nach Haderslev rüber", so Barth weiter. Spätestens hier merken die Kunden schnell, dass wir alle für die starke Marke brennen und dass es eigentlich kein Zurück mehr gibt", schmunzelt der Flensburger.



www.X-Yachts.de



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren