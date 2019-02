WvM spendet 33.333 Euro an Kölner Dreigestirn

18.02.19

In der Karnevalssession wird in der Domstadt wild gefeiert und viel gespendet. Auch Kölns Bauträger WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH unterstützt in diesem Jahr zum fünften Mal das soziale Engagement des Kölner Dreigestirns. Am Dienstag, den 19. Februar 2019 überreicht der geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang von Moers einen Scheck in Höhe von 33.333,00 Euro an Prinz, Bauer und Jungfrau. Das Dreigestirn unterstützt mit diesem Geld die Hilfsprojekte der „Kölsche Fründe“. Dieser Zusammenschluss führender Unternehmer aus Köln und der Region setzt sich für sozial benachteiligte Menschen ein – unter anderem überreichte das Team Ende des letzten Jahres einen Herzenswunsch-Krankenwagen an die Malteser im Wert von 100.000 Euro.



Um der Scheckübergabe einen angemessenen Rahmen zu bieten, veranstaltet die WvM eine Karnevalsparty im alten Wartesaal am Dom. Für Stimmung sorgen ein DJ und die Micky Brühl Band. Gegen 22.00 Uhr trifft das Kölner Dreigestirn mit der Prinzen Equipe ein um den Spendenscheck entgegen zu nehmen und gemeinsam mit den Gästen zu feiern.

(lifePR) (