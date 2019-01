Württembergische und Adam Riese kooperieren mit ACE

18.01.19

Die Württembergische Vertriebspartner GmbH und die Adam Riese GmbH, beides Unternehmen der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W), sind künftig Kooperationspartner des Auto Club Europa e.V. (ACE). Damit erhalten die Mitglieder des ACE die Möglichkeit, schnell und unkompliziert leistungsstarken Versicherungsschutz zu günstigen Konditionen zu erwerben.



Die Kooperation zwischen der Württembergischen Vertriebspartner GmbH, dem Maklervertrieb der Württembergischen Versicherung, und der Adam Riese GmbH, der Digitalmarke der W&W-Gruppe, mit dem ACE umfasst eine Partnerschaft in den Bereichen Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen. Den Mitgliedern des zweitgrößten Autoclubs in Deutschland wird auf diese Weise ein einfacher Zugang zu preislich attraktiven und zugleich hochwertigen Versicherungsprodukten gewährt. Bei Interesse an einem Angebot entscheiden die potenziellen Kunden selbst, ob sie die Versicherung mit fachmännischer Unterstützung eines unabhängigen Maklers oder mit Hilfe eines Generalagenten der Württembergischen abschließen möchten. Zudem besteht die Möglichkeit, Produkte wie etwa die Privat-Haftpflichtversicherung online über Adam Riese zu erwerben.



Dirk Hendrik Lehner, Geschäftsführer Württembergische Vertriebspartner GmbH: „Als Versicherungsanbieter mit langjähriger Erfahrung im Kooperationsgeschäft können wir den 630.000 Mitgliedern des ACE unsere Top-Versicherungsprodukte zu günstigen Mitgliederkonditionen anbieten und sie von der Leistungsfähigkeit der Württembergischen und von Adam Riese überzeugen.“

