Mit dem Auto auf Reisen: Tipps für den Urlaub

Ferienzeit ist Reisezeit – und der Urlaub mit dem Auto liegt bei den Deutschen weiterhin im Trend. Auch auf Reisen ist es wichtig, gut abgesichert zu sein, um sich vor den finanziellen Folgen im Schadensfall zu schützen. Die Württembergische Versicherung AG, Teil der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W), klärt auf, was Auto-Urlauber unbedingt beachten sollten.



Egal, ob Urlaub in den Bergen, am Meer oder in der Stadt – zusammen mit der Familie oder Freunden macht das Reisen einfach mehr Spaß als allein. Besonders bei langen Strecken wechselt man sich beim Fahren ab und kommt entspannter ans Ziel. Dafür müssen alle Fahrer mitversichert sein. Grundsätzlich empfiehlt es sich, Warnwesten für die Mitfahrenden dabei zu haben.



Schutz durch Kfz-Versicherung klären



Darüber hinaus sollte geklärt werden, ob die Kfz-Versicherung – Haftpflicht, Teil- und Vollkaskoversicherung – auch bei Unfällen im Urlaubsland haftet. Grundsätzlich gilt: Innerhalb der geografischen Grenzen der EU sowie in einigen spanischen, portugiesischen und französischen Hoheitsgebieten wie auf den Kanarischen Inseln, Madeira oder Martinique ist man durch die Kfz-Versicherung geschützt. Ratsam ist hier, die maximale Deckung zu vereinbaren. Zusätzlich empfiehlt sich der Abschluss eines Kfz-Schutzbriefes. Dieser gilt in Deutschland und im europäischen Ausland und bietet Pannenhilfe vor Ort.



Bei Fahrten in Länder außerhalb Europas schützt die Kfz-Haftpflichtversicherung nur, wenn das Land Teil des sogenannten Grüne-Karte-Systems ist. Ob das bereiste Land dazugehört, erkennt man auf der Grünen Versicherungskarte. Diese ist kostenlos beim Kfz-Versicherer erhältlich. Da sie in vielen Ländern als Nachweis für die Haftpflichtversicherung des Fahrzeugs gilt und bei Verkehrskontrollen vorgewiesen werden muss, sollte sie stets mitgeführt werden. Wer keine hat oder ein abgelaufenes Exemplar bei sich trägt, muss in manchen Ländern mit einem hohen Bußgeld rechnen. Bei Reisen etwa nach Armenien, Aserbeidschan und Georgien muss eine Grenzversicherung vor Ort abgeschlossen werden, da dort die Grüne Karte nicht anerkannt wird.



Unfall im Ausland



Auch der Europäische Unfallbericht gehört in jedes Handschuhfach. Dies ist ein europaweit einheitliches Formular mit Ausfüllhilfen in insgesamt zehn Sprachen und erleichtert die Aufnahme eines Unfallschadens im Ausland. Der Bericht ist ebenfalls kostenlos beim Kfz-Versicherer oder beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft erhältlich.



Bei Unfällen im Urlaubsland ist darüber hinaus der Zentralruf der Autoversicherer hilfreich. Wer ohne eigenes Verschulden in einen Verkehrsunfall verwickelt ist, kann unter +49 40 3 00 33 03 00 über das Kennzeichen des Unfallgegners dessen Kfz-Versicherungsgesellschaft erfahren.



Checkliste – das brauche ich für meinen Urlaub mit dem Auto:





Kfz-Versicherer über möglicherweise erweiterten Fahrerkreis informieren

Prüfen, ob die Kfz-Versicherung auch im Urlaubsland gilt

Grüne Karte und

Europäischen Unfallbericht besorgen

Kfz-Schutzbrief abschließen

Warnwesten im Fahrzeug mitführen

Zentralruf der Autoversicherer notieren: +49 40 3 00 33 03 00; im Inland 0800 250260 0



