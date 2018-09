Giti Tire und WS Racing gründen weltweit erstes reines Damenteam mit Start beim 24h Rennen Nürburgring 2019

28.09.18

Giti Tire Europe und der Rennstall WS Racing werden in der Saison 2019 mit einem reinen Damenteam an den Start gehen.



Hierbei ist nicht nur die Fahrerbesetzung weiblich, sondern das gesamte Team ist weiblich aufgestellt. Einzige Ausnahme: Statt der üblichen Grid-Girls werden dem Damenteam 2 Grid-Boys für das 24h Rennen 2019 bereitgestellt.



Avisiert ist die Teilnahme an 6 VLN Rennen 2019, dem ADAC 24h Qualifikationsrennen und dem ADAC 24h Rennen Nürburgring 2019.



Die Teamzusammenstellung erfolgt unter anderem über ein Casting. Fahrerinnen, die bis Mai 2019 über alle notwendigen Lizenzen verfügen, können sich ebenso zum Casting anmelden wie Mechanikerinnen, Mechatronikerinnen, Ingenieurinnen sowie Helferinnen und Organisatorinnen.



Das Projekt wird medial begleitet und kooperiert mit der Organisation „Outdoor against Cancer“ (OaC), deren Gründerin Petra Thaller, selbst aus dem Bergsport kommend, gleichzeitig die Pressesprecherin des Damenteams ist.



