Diese Partnerschaft geht unter die Haut: Die fit+ Deutschland Master GmbH beauftragt Wilde & Partner für die Kommunikation eines ganz besonderen Projekts. Zur Eröffnung des 100. Studios unterstützt die Münchner Full-Service-Agentur die personallose Fitnessstudiokette. Unter dem Hashtag #trainforatattoo verlost fit+ 100 lebenslange Mitgliedschaften unter allen, die bereit sind, sich den QR-Eintrittscode tätowieren zu lassen. Ziel der Aktion ist es, den Bekanntheitsgrad von fit+ zu steigern. Dies gelingt mit Storytelling und der gezielten Platzierung anhand eines kuriosen Gewinnspiels: Die Full-Service-Agentur Wilde & Partner unterstützt in den Bereichen Public Relations, Social Media, Kundenansprache sowie bei der Erstellung des Key-Visuals für die Aktion. Die Betreuung des Kunden übernehmen Head of Creative Services Julia Pawelczyk und Consultant Alisa Frühhaber.



Jens Huwald, Geschäftsführender Gesellschafter bei Wilde & Partner, zum Etat-Gewinn: „Wir freuen uns sehr, die Kommunikation für fit+ bei dieser außergewöhnlichen Aktion übernehmen zu dürfen. Mit unserer langjährigen Expertise in der Kommunikation können wir unser Portfolio auch in den Bereichen Sport und Lifestyle immer weiter ausbauen.“



„Von Anfang an hat uns das Team von Wilde & Partner mit seinen kreativen Ideen und der umfassenden Unterstützung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit überzeugt“, erklärt Torsten Boorberg, Gründer und Geschäftsführer der fit+ Deutschland Master GmbH. „Wir freuen uns sehr, einen so erfahrenen Partner in Sachen Kommunikation an unserer Seite zu wissen, der auch verrückte Aktionen gemeinsam mit uns umsetzt.“

