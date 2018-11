Eine Dschungel-Fahrradtour im Amazonas, ein virtueller Rundflug oder der Traumurlaub unter dem Baum

29.11.18

Den Liebsten eine Freude machen: Die Feiertage sind nicht mehr weit und wie jedes Jahr stellt sich erneut die ewige Frage nach dem passenden Geschenk für Freunde und Familie. Neben den Klassikern wie Bücher, DVDs oder Elektroartikel sind originelle Ideen natürlich immer gern gesehen. Für alle, die noch Anregungen brauchen, hat die Münchner PR-Agentur Wilde & Partner eine Auswahl besonderer Weihnachtsgeschenke zusammengestellt, die an Heiligabend sicherlich gut ankommen.



Abenteuer auf der ganzen Welt verschenken

Bungee-Jumping in Kathmandu oder eine Dschungel-Fahrradtour im Amazonas: Mit über 33.000 Touren, Aktivitäten und Attraktionen in mehr als 7.500 Reisezielen weltweit bieten die Geschenkgutscheine des Online Portals www.getyourguide.de Abenteuer für jeden Geschmack. Ein besonderer Geschenke-Tipp sind die Ohne-Anstehen-Tickets beispielsweise für den Vatikan oder den Eiffelturm, mit denen Besucher an den langen Warteschlangen einfach vorbeiziehen können. Auch wenn an Heiligabend alle Geschäfte bereits geschlossen sind, können die Gutscheine noch online gebucht werden. Mit der Auswahl kann sich der Beschenkte dann Zeit lassen, denn die Gutscheine sind 18 Monate lang gültig.



Traumurlaub unter dem Weihnachtsbaum: Die Geschenkideen von Secret Escapes

Weihnachten ist das Fest der Liebe, jedoch kommt gerade während der vielen Vorbereitungen die gemeinsame Zeit oft zu kurz. Auch die Suche nach den passenden Geschenken ist nicht immer einfach. Dabei spiegeln ein gemeinsamer Städtetrip mit dem Partner oder ein Wellness-wochenende für die Eltern den Weihnachts-gedanken ideal wider: geliebten Menschen Zeit zu schenken. Secret Escapes bietet verschiedene Geschenkoptionen für alle, die gerne reisen und genießen: Als Überraschung zu Weihnachten bieten sich Hotelgutscheine an, um einen Aufenthalt in einem bestimmten Hotel zu verschenken, oder Wertgutscheine, die auf Angebote von Secret Escapes anrechenbar sind. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.secretescapes.de/geschenkideen.



Ab in die Sonne: Angenehmer Flug für Groß und Klein

Um dem Winter zu entfliehen und ein paar Sonnenstrahlen zu genießen, fliegen viele Menschen in dieser kalten Jahreszeit an wärmere Orte. Ein Problem, das allerdings bei Flugreisen häufig auftritt und vor allem schon durch eine leichte Erkältung verstärkt wird, ist der Druckausgleich in der Flugzeugkabine. Beim Start und der Landung können schlimme Schmerzen auftreten. Eltern geben ihrem Nachwuchs dann Tipps wie Gähnen oder Schlucken – was jedoch nicht immer hilft. Deshalb hat SANOHRA fly (www.sanohra.com) Ohrstöpsel entwickelt, die aufgrund eines eingebauten Filters den Anstieg des Luftdruckes verzögern und somit die Reise für die ganze Familie angenehmer machen.



Holiday Extras Airport Lounges zu Weihnachten

Raus aus der tristen Wartehalle und rein in die schicke Airport Lounge. Ob auf dem Hin- oder Rückflug, egal wo sich die Urlauber auf der Welt gerade befinden - in einer Lounge von Holiday Extras (www.holidayextras.de) lassen sie den Trubel am Flughafen hinter sich und warten entspannt auf ihren Flug. Die Lounges befinden sich entweder vor oder hinter der Sicherheitskontrolle und bieten eine angenehme Atmosphäre, bequeme Sessel, Snacks und Getränke sowie WIFI und Steckdosenplätze.



Wenn das Christkind Urlaubsgrüße bringt: Die Geschenkkarte von MyPostcard

Wer von seinen Liebsten tolle Urlaubsgrüße erhalten möchte, für den hat MyPostcard die passende Idee. Foto hochladen, Text hinzufügen, Adresse eingeben und das Bild als echte Postkarte verschicken – fertig ist der ganz persönliche Gruß an Familie oder Freunde. Mit der MyPostcard App können Nutzer eigene Bilder als echte Postkarte weltweit verschicken. Dabei wählen sie aus über 10.000 Designs die zum Bild, Text und Anlass passende Vorlage aus und personalisieren sie. Schon ab 1,99 Euro wird der ganz persönliche Gruß verschickt. Ein ideales Weihnachtsgeschenk sind die MyPostcard-Geschenkkarten: Diese sind auf der MyPostcard Webseite (www.mypostcard.com) im Wert von 15€, 25€, 50€ und 100€ als PDF erhältlich.



Das persönliche Flugerlebnis zu Weihnachten

Falls die Zeit es nicht erlaubt, in den Urlaub zu fliegen, hat iPilot das perfekte Geschenk zu Weihnachten. Ab und weg! iPilot, Europas erste Kette professioneller Flugsimulatoren, erfüllt jedem den „Kindheitstraum vom Fliegen“. Luftfahrtfans können in Hamburg, München, Wiesbaden und Düsseldorf zum virtuellen Rundflug unter Echtbedingungen abheben. Es stehen rund 24.000 Flughäfen auf der ganzen Welt zur Auswahl. Zu den spektakulärsten Flugrouten gehören der Anflug auf den ehemaligen Airport Kai Tak in Hongkong sowie die Landung auf der Karibikinsel St. Maarten. Jeder Flug wird durch einen professionellen Instruktor begleitet, der Anweisungen und Hilfestellungen gibt. Weitere Infos gibt es unter www.flyiPILOT.de.



Das perfekte Weihnachtsgeschenk für SIE

Die metallisch-glitzernden Accessoires von ANY DI sorgen neben den tristen, grauen Farbtönen des Winters für einen glamourösen Auftritt und eignen sich ideal für jeden festlichen Anlass. Wer zu Weihnachten auf der ganz sicheren Seite sein möchte, das passende Geschenk für SIE gekauft zu haben, wählt das ANY DI SunCover: als stylisches Must-have und praktischer Begleiter in einem ist es kompatibel mit jeder Sonnenbrille und schützt sie zudem vor Staub, Kratzern und Schmutz. Ob an der Handtasche oder am Gürtel, dieses Accessoire zieht bestimmt jeden Blick auf sich. Unter www.any-di.com erhältlich.



Einzigartige Augenblicke verschenken

Ein Geschenk für jemanden, der schon alles hat, für die ganze Familie, zeitlos und Jahrzehnte überdauernd. War es doch früher in fast jedem Haushalt zu finden, ist das Fernglas heute schon fast in Vergessenheit geraten. Dabei ist es der perfekte Begleiter für Weltenbummler oder Naturliebhaber. Mit einer absoluten Premium Edition von SWAROVSKI OPTIK gibt es garantiert zusätzliche „Oh-Momente“ unterm Weihnachts-baum. Seit November ist das neueste Produkt des österreichischen Herstellers auf dem Markt: Das CL Companion Nomad ist ein schickes lederarmiertes Fernglas und kommt in einer hochwertigen Eichenholzschachtel mit edler Ledertasche. Erhältlich unter www.swarovskioptik.com.





