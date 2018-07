Damit der Redakteur nicht "SOS" ruft: Themenideen anhand berühmter ABBA-Lieder

Jeder Ohrwurm liefert Artikelideen: Die Lieder von ABBA sind eingängig, sorgen für gute Laune und erfreuen sich auch Jahrzehnte nach der Trennung der Band großer Beliebtheit. Am 19. Juli 2018 startet „Mamma Mia 2“ in den deutschen Kinos, die Fortsetzung des verfilmten ABBA-Musicals. Anlässlich dessen hat die in München ansässige PR-Agentur Wilde & Partner (www.wilde.de) zehn bekannte Lieder der schwedischen Band herausgesucht, um die aktuelle Themenbandbreite ihrer über 70 Kunden auf originelle Weise darzustellen.



1) Dancing Queen:

Eines der berühmtesten Lieder der schwedischen Popband handelt von einer Gruppe Freundinnen, die am Freitagabend tanzen geht. Wie eine Dancing Queen können sich Urlauber zum Beispiel bei einer Flamenco-Tanzstunde in Sevilla fühlen, die über GetYourGuide (https://www.getyourguide.de/) gebucht werden kann. Tanzen wie in einem Bollywood-Film heißt es im ersten Bollywood-Freizeitpark der Welt, in den Dubai Parks and Resorts (https://www.dubaiparksandresorts.com/en). Auch in der Heimat kann das Tanzbein geschwungen werden, so gibt es regelmäßig Salsa-Stunden im Eataly (https://www.eataly.net/de_de/geschaefte/muenchen/) in München.



2) Mamma Mia:

Im Titellied zum Film geht es um eine Frau, die immer wieder von ihrem untreuen Partner enttäuscht wird und ihm trotzdem verzeiht. Wer den Kopf frei bekommen und in Ruhe nachdenken möchte, der kann sich in eine Finca zurückziehen und mit fincallorca (http://www.fincallorca.de/) die „Oasen der Ruhe“ auf Mallorca entdecken. Schon vor dem Abflug findet man Ruhe im Raum der Stille am Frankfurt Airport (http://www.frankfurt-airport.com/). Um den besseren Überblick zu bekommen, bieten sich auch die höchsten Hotels der Welt an, die Secret Escapes (http://www.secretescapes.de/) kennt. Idyllisch liegt auch der Hillside Beach Club (http://www.hillsidebeachclub.com/) in der Türkei, der im Oktober eine „Feel Good Week“ anbietet, bei der Yoga und gesunde Ernährung eine Rolle spielen.



3) The winner takes it all:

Auch der nächste ABBA-Song dreht sich um eine unglückliche Liebe: Eine Frau wurde von ihrem Mann wegen einer anderen Frau verlassen. Wenn die große Liebe noch etwas auf sich warten lässt, gibt es zahlreiche Angebote für Singles: So gibt weg.de (http://www.weg.de/) einen Überblick über Single-Reisen ab 30 oder Wellness-Angebote speziell für Singles im Urlaub. Das Wandern ist auch des Singles Lust, weiß ASI Reisen (http://www.asi-reisen.de/) und bietet Wandertouren für Alleinreisende zum Beispiel in Irland, Kroatien oder auf Madeira an.



4) Chiquitita:

Dieser Ohrwurm handelt davon, wie jemand einer Freundin dabei helfen möchte, über Liebeskummer hinwegzukommen. Aufheiterung gibt es in Form von lustigen Bildern aus dem letzten Urlaub, die über die Postkarten App MyPostcard (http://www.mypostcard.com/) als gedruckte Postkarte verschickt werden, oder bei einer Shoppingtour, bei der eine Handtasche von ANY DI (http://www.any-di.com/) wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert.



5) Money, money, money:

Davon kann so mancher ein Lied singen: Trotz harter Arbeit kann sich die Frau in diesem Lied nur schwer finanziell über Wasser halten und wünscht sich deshalb einen reichen Mann. Wer trotz knapper Kasse nicht auf Urlaub verzichten möchte, ist für jeden Spartipp dankbar. Günstige Reiseziele finden Urlauber unter anderem bei B&B HOTELS (http://www.hotelbb.de/), Eurowings (http://www.eurowings.com/) und den Urlaubspiraten (http://www.urlaubspiraten.de/). Airgreets (http://www.airgreets.de/), ein Service für Gastgeber auf Airbnb, hilft dabei, Geld für den nächsten Urlaub zurückzulegen.



6) Take a chance on me:

Weiter geht es mit der Liebe im nächsten ABBA-Song, bei dem eine Frau einen Mann umschwärmt und ihn bittet, ihr eine Chance zu geben. Erfolgsversprechend für solche Liebesbekundungen sind außergewöhnliche Orte. So kennt Evaneos (http://www.evaneos.de/) die besten exotischen Orte für romantische Stunden oder Garmisch-Partenkirchen (http://www.gapa.de/) die schönsten Gipfel für Liebesschwüre. Die Rhätische Bahn (http://www.rhb.ch/) kann lange und besondere Zugstrecken beisteuern, bei denen der Angebetete der Liebesbekundung nicht so schnell entkommen kann.



7) SOS:

Wer seiner verlorenen Liebe hinterhertrauert wie in diesem ABBA-Lied, sie aber noch nicht aufgegeben hat, der freut sich über Tipps, wie die Liebe wiederbelebt werden kann. Hilfreich ist sicherlich die romantische Atmosphäre im Travel Charme Resort Nordperd & Villen (http://www.travelcharme.com/hotels/nordperd-goehren), das auch das „Cornwall von Rügen“ genannt wird und auf dem Hochufer in Göhren liegt. Paare haben von dessen Pool aus einen atemberaubenden Blick auf die Ostsee und können sich in romantischer Atmosphäre wieder annähern.



8) Gimme! Gimme! Gimme!:

Dieses bekannte Lied handelt von einer Frau, die abends immer alleine ist und sich sehnlichst einen Mann an ihrer Seite wünscht. Vielversprechende Orte, um den Traummann kennenzulernen sind beispielsweise das Daios Cove (http://www.daioscovecrete.com/de/) auf Kreta, in dem regelmäßig bekannte Profi-Fußballer absteigen, oder die Münchner Lokalitäten HEART Restaurant & Bar (http://www.h-e-a-r-t.me/) und Little London (https://little-london.de/).



9) Thank you for the music:

Um die Liebe zur Musik dreht sich dieses Lied. Wer die Töne nicht immer richtig trifft, aber trotzdem gerne lauthals singt, sollte sich von CANUSA (http://www.canusa.de/) einen Roadtrip durch die USA zusammenstellen lassen oder mit einem Wohnmobil von McRent quer durch Europa fahren. Wenn man während der Fahrt das Radio richtig laut aufdreht, stört das dann höchstens den Mitfahrer.



10) Knowing me, knowing you:

Traurig geht ein Mann nach einer Trennung durch ein leeres Haus und muss sich mit dem Ende dieser Liebe abfinden, so heißt es im Lied. Ablenkung würde er sicherlich beim Grillen mit seinen Kumpels mit dem Big Green Egg (http://www.biggreenegg.eu/de) finden oder bei einem Wochenendkurztrip mit weekenGO (http://www.weekengo.com/) in eine europäische Metropole.

