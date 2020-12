Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende und Tamaris feiert als Zeichen des Danks die Einzigartigkeit von Frauen und gibt ihnen etwas zurück. Dazu packt das Unternehmen mehr als 50 Überraschungs-Boxen für Frauen in Not und unterstützt das lokale Frauenhaus in Detmold.



Einzigartigkeit – das ist ein großes Wort.

Auf der Welt leben über 7 Milliarden Menschen – davon 3,8 Milliarden Frauen – und beim näheren Hinsehen wird schnell klar: kein Weg gleicht dem der anderen. Jede dieser Frauen ist einzigartig: Ihre persönlichen Geschichten sind einzigartig, was sie ausmacht, was sie bewegt, was sie begeistert oder geprägt hat. Und genauso wie die guten Momente gehören auch die schwierigen Zeiten zum Leben und den individuellen Wegen dazu. Auch diese möchte Tamaris nicht außer Acht lassen und Unterstützung ermöglichen – denn das ist echt. Das ist Leben. Das ist die Kraft der gegenseitigen Unterstützung von Frauen.



Besonders in einer Zeit, in der wir Nähe und Wärme nicht durch persönliche Begegnungen zum Ausdruck bringen können, ist es Tamaris wichtig, Frauen auf andere Art und Weise zu unterstützen. Insbesondere diejenigen, die es nicht einfach haben im Leben und die von Schicksalsschlägen geprägt sind und viel verloren haben. „Wir denken an sie und zeigen ihnen, dass sie nicht allein sind! Dass auch sie besonders sind und gesehen werden!“, so Marleen Koppert, Senior Marketing Specialist bei Tamaris.



Mehr als 50 Geschenkboxen für Frauen in Not

Dafür packt das Unternehmen gemeinsam mit den Top 32 Kandidatinnen ihres Kooperationspartners Miss Germany Überraschungs-Boxen für Frauen in Not. Mit kleinen und großen Überraschungen. Mal neu, mal bereits geliebt – und immer mit ganz viel Herz. „Von Tamaris kommen die Schuhe – von den Kandidatinnen das Leben. Dabei geht es nicht um Hochglanzprodukte, sondern um Herzensgegenstände und Selbstgemachtes. Es geht darum, zusammen ein Stück unseres Lebens weiterzugeben und anderen damit eine Freude zu machen“, so Jens Beining, CEO der Wortmann Gruppe.



Die Unterstützung von mehr als 50 Geschenkboxen wird persönlich von Tamaris dem AWO Frauenhaus Lippe am Nikolaustag übergeben. Damit möchte Tamaris nicht nur zum Dank etwas zurückgeben, sondern auch darüber hinaus zum Nachdenken und Handeln anregen, den gemeinsamen Support von Frauen untereinander unterstützen und die Einzigartigkeit jeder einzelnen Frau stärken. Ganz getreu dem Motto: Women support women!

