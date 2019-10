Pressemitteilung BoxID: 771999 (WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH)

Zeitreise: Mittelaltermarkt in der Innenstadt

Letzter verkaufsoffener Sonntag des Jahres

Eine Zeitreise ins Mittelalter, mitten in der Wolfsburger Fußgängerzone – das ermöglicht vom 31. Oktober bis 3. November der Mittelaltermarkt Wolfsburg, zu dem die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in Zusammenarbeit mit ihrem Partner Homburger Events erstmals einlädt. In diesem Rahmen öffnen beim letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres am 3. November auch die Geschäfte in der Innenstadt, den designer outlets und dem Heinenkamp ihre Pforten.



„Der Mittelaltermarkt entführt die Besucherinnen und Besucher in die Welt der Gaukler und Ritter und macht das mittelalterliche Leben in der Porschestraße erlebbar. Wir freuen uns auf die neue Veranstaltung und ein vielfältiges Programm für Groß und Klein, das auch den letzten verkaufsoffenen Sonntag für dieses Jahr abrunden wird“, blicken Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, Geschäftsführer der WMG, voraus.



Über den gesamten Veranstaltungszeitraum lässt sich an zahlreichen Ständen herzhaft schlemmen wie im Mittelalter, die authentischen Händler in der Fußgängerzone lassen erahnen, wie das Geschäftsleben im sogenannten „dunklen Zeitalter“ gewesen sein mag. Begleitet wird die Veranstaltung von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Auf der Bühne sorgen außergewöhnliche Darbietungen von Gauklern und Musikanten für Unterhaltung, mittelalterliche Gestalten wie „Bruder Rectus“, der „Hässliche Hans“ und „der Tod“ sind als Walking Acts auf dem Gelände unterwegs. Auch an die kleinen Besucher ist gedacht: Im separaten Kinderbereich sorgen kindgerechte Acts für Staunen und Spektakel. Der Eintritt zum Mittelaltermarkt inklusive Bühnenprogramm ist frei.



Die Veranstaltungsdetails im Überblick:



Mittelaltermarkt Wolfsburg, Do. 31. Oktober – So. 3. November 2019, mittlere Porschestraße. Der Eintritt ist frei.



Öffnungszeiten Marktstände (Speisen & Händler):



Donnerstag bis Samstag: 11.00 bis 22:00 Uhr

Sonntag: 11.00 bis 18.00 Uhr



Bühnenprogramm:



Donnerstag & Freitag: 11.00 bis 21:30 Uhr

Samstag: 11.00 bis 16.00 Uhr

Sonntag: 11.00 bis 17.00 Uhr



Kinderprogramm:



Samstag: 13.00 bis 16.00 Uhr

Sonntag: 13.00 bis 17.00 Uhr



Verkaufsoffener Sonntag:



3. November 2019, 13 – 18 Uhr, Innenstadt, designer outlets und Heinenkamp

