Pressemitteilung BoxID: 804158 (WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH)

Wolfsburg entdecken und kennenlernen

Programm der Stadtführungen wird fortgesetzt

Aufgrund der Corona-Pandemie muss-ten alle öffentlichen Stadtführungen und Erlebnistouren der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bis Ende Juni aussetzen. Ab dem 12. Juli startet die WMG nun wieder mit dem Programm, sodass unsere vielfältige Stadt dann wieder aus un-terschiedlichsten Blickwinkeln entdeckt werden kann – natürlich stets unter Einhaltung der derzeit gültigen Abstands- und Hygie-neregelungen.



Den Auftakt macht am 12. Juli die beliebte Führung durch die 2018 umfassend sanierte Schleuse Sülfeld. Die 1938 erbaute Schleusenanlage brachte den Schiffsverkehr nach Wolfsburg und war so elementar am Aufschwung der Stadt beteiligt. Gäste der Führung können sich auf einen umfangreichen Ein-blick in die Geschichte und Gegenwart des Bauwerks freuen und dessen Funktionsweise kennenlernen. Beginn der einein-halbstündigen Tour ist um 15 Uhr, los geht es nach eigenständi-ger Anreise über den Ort Allerbüttel auf dem Besucherparkplatz der Schleuse Sülfeld. Für diese Führung zahlen Erwachsene 8 Euro, Kinder 6,50 Euro. Anmeldefrist ist der 9. Juli.



Wie frühere Generationen in Wolfsburg gelebt haben, gibt es am 19. Juli in der Tour „Die Museumswohnung – so wohnte man früher“ zu sehen. Die beliebte Tour durch die Höfe der Goe-thestraße und die liebevoll instandgesetzte Museumswohnung wurde in diesem Jahr um einen süßen Abschluss erweitert und endet jetzt mit einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee oder Tee in Rizzos Café. Los geht es um 14.00 Uhr an der Museums-wohnung. Erwachsene zahlen 15,00 Euro, Kinder 12,00 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 10. Juli erforderlich.



Am Donnerstag, den 23. Juli, findet mit „Hoch hinaus nach ge-taner Arbeit“ ein After-Work-Rundgang durch Wolfsburg statt, der um 15 Uhr auf dem Rathausplateau beginnt, wo die Teilneh-merinnen und Teilnehmer direkt einen einzigartigen Panorama-blick über Wolfsburgs Dächer genießen können. Am Ende der Tour wartet in Rizzos Café ein saisonaler Cocktail. Um eine An-meldung wird bis zum 20. Juli gebeten. Teilnehmende zahlen 16 Euro pro Person. Die ursprünglich für den 26. Juli geplante Stadtrundfahrt im Bus wird durch den Stadtrundgang „In erlebnisreichen Schritten durch Wolfsburg“ ersetzt. Die 90-minütige Tour gewährt einen in-teressanten Einblick in die Historie der Stadt. Los geht es um 15 Uhr am Wolfsburger Hauptbahnhof. Der Rundgang führt zu Fuß an besondere Orte der Innenstadt und informiert die Teilnehme-rinnen und Teilnehmer über die Entwicklungsgeschichte Wolfs-burgs in den vergangenen 80 Jahren. Die Teilnahme kostet 8 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder, Anmeldefrist ist der 22. Juli.



Sollten sich kurzfristige Änderungen ergeben, wird die WMG zeit-nah darüber informieren.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (