#Stadtvollhelden - WMG überreicht Trikots

Wettbewerb unter Wolfsburger F-Jugendmannschaften

Der Spielbetrieb im Wolfsburger Jugend-fußball ruht noch bis auf Weiteres. Lange mussten die Jugend-mannschaften auch aufs Training verzichten. Eine herausfor-dernde Zeit, um als Mannschaft zusammen zu bleiben.



Zur Unterstützung in der fußballfreien Zeit hat die Wolfsburg Wirt-schaft und Marketing GmbH (WMG) im Rahmen der Kampagne #Stadtvollhelden - statt vollisoliert in Kooperation mit dem Fal-lersleber Sportfachmarkt Sport 2000 einen Wettbewerb unter al-len F-Jugendmannschaften aus Wolfsburg initiiert.



Über Wochen rollte kein Ball, und viele Trainer wie auch Kinder widmeten sich kreativen Trainings- und Kommunikationsalterna-tiven. Für den WMG-Wettbewerb sollten die Mannschaften zei-gen, wie sie trotz der Kontaktbeschränkungen als Team zusam-menhalten und welche kreativen Trainingsalternativen sie in die-ser Zeit entwickelt haben.



Dem Aufruf der WMG folgten unter anderem die F-Jugend-mannschaften der VfR Eintracht Nord und der TSV Wolfsburg. In tollen Videos haben sie eindrucksvoll dargestellt, wie sie auch zu Hause mit Challenges und Übungen zum Nachmachen als Team zusammenhalten. Die Wettbewerbsbeiträge dieser bei-den Mannschaften überzeugten, sodass sich beide Vereine jetzt über einen Trikotsatz mit dem Kampagnenmotiv #stadtvollhel-den für ihre F-Jugendmannschaft freuen durften.



Die Wiederaufnahme des Trainings der F-Jugend des TSV Wolfs-burg nahmen Sabah Enversen (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender WMG), Jens Hofschröer (WMG-Geschäftsführung) und Eldrid Sode (Fachmarkt Sport 2000 Geschäftsführung) zum Anlass, um die Mannschaft mit den neuen Trikots mit dem Kampagnenmo-tiv #stadtvollhelden zu überraschen.



Sabah Enversen erläutert: "Mit ihrer Kampagne #StadtvollHel-den - statt vollisoliert ruft die WMG alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger dazu auf, in der aktuellen Situation Unterstützung, Solidarität und Zusammenhalt zu zeigen - zum Beispiel mit kleinen Gesten und Hilfsangeboten oder schlicht der Einhaltung von Regeln."



WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer führt weiter aus: "Die letzten Wochen haben auch den jungen Fußballern und Fußballerinnen wie auch Trainern einiges abverlangt. Bei bestem Fußballwetter fiel der Verzicht schwer. Mit kreativen Lösungen für ein Training zu Hause haben die Trainer mit großem Engagement maßgeblich dazu beigetragen, dass die Mannschaft zusammenhält und mit dem Verein verbunden bleibt. Dieser Zusammenhalt ist eines von vielen tollen Beispielen von Wolfsburg - #stadtvollhelden."



Der Fachmarkt Sport 2000 zögerte daher auch keine Sekunde und unterstützte die WMG bei diesem Wettbewerb für die Wolfsburger F-Jugend-Mannschaften. "Mit den neuen Trikots wollen auch wir als Wolfsburger Einzelhändler zum einen Danke sagen, zum anderen aber auch ein wenig Vorfreude auf die nächste Saison auslösen", sagt Eldrid Sode abschließend.

