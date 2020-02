Pressemitteilung BoxID: 787783 (WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH)

Jetzt anmelden: 1. Wolfsburger Biathlon-Cup

Letzte Plätze beim WMG-Wintersport-Event mit Olympiasieger Michael Rösch sichern

Noch bis Donnerstag, den 27. Februar, können sich Sport-Begeisterte die letzten Startplätze beim 1. Wolfsburger Biathlon-Cup der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) sichern und sich mit Teams aus der gesamten Region messen. Am Sonntag, den 1. März, erwartet die Teilnehmenden und Gäste dann Wintersport live in der Innenstadt: Ab 12 Uhr startet der Biathlon-Wettbewerb in der Porschestraße, begleitet vom ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres.



Zahlreiche Teams aus der ganzen Region haben sich bereits angemeldet, aber noch haben auch die Wolfsburgerinnen und Wolfsburg die Gelegenheit, am sportlichen Wettbewerb teilzunehmen. „Die Teams können sich auf einen besonderen Wettkampf mitten in der Fußgängerzone freuen. Ob Ski-Profi oder Anfänger, jeder kann teilnehmen und ist herzlich eingeladen. Wir freuen uns über bunt gemischte Dreierteams – auch Unternehmen, Vereine oder andere Wolfsburger Einrichtungen können ihren Teamgeist unter Beweis stellen“, erklärt WMG-Citymanager Frank Hitzschke.



Für die Premierenveranstaltung in der Innenstadt hat die WMG den Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch als besonderen Ehrengast gewinnen können. Während des gesamten Wettbewerbs wird er vor Ort sein, die Teams coachen und die Sieger küren. Auch für Autogramme und Interviews wird er bereitstehen.



Anmeldung zum 1. Wolfsburger Biathlon-Cup



Insgesamt können bis zu 20 dreiköpfige Teams an dem außergewöhnlichen Wettbewerb teilnehmen. Regionale Unternehmen, Einrichtungen und Sportvereine, aber auch Gelegenheitssportler sowie weniger sportlich aktive Biathlonfans können sich bis Donnerstag, den 27. Februar, im Dreier-Team bei der WMG anmelden (Ansprechpartnerin Lisa Schwarz, Telefon +49 5361 899 94-93 oder per E-Mail an team.veranstaltungen@wmg-wolfsburg.de). Das Anmeldeformular steht auf http://www.biathlon-tour.de/detourstationen-2020/01-maerz-2020-wolfsburg/ zum Download bereit. Die ersten 20 Anmeldungen erhalten die Startplätze. Die Teilnahme ist für alle Teams kostenlos. Falls keine eigene Schutzkleidung vorhanden ist, stellt die WMG den Teilnehmenden Helme und Gelenkschoner kostenlos zur Verfügung.



Am Ende erwarten die Teilnehmenden Sach- und Ehrenpreise sowie Erinnerungsmedaillen. Jedes Mitglied der ersten drei Gewinnerteams erhält ein Bluetooth-Kopfhörerset. Die Wolfsburger Sieger haben zudem die Möglichkeit, im Städtevergleich die Biathlon-Deutschland-Tour zu gewinnen. Als Preis lockt ein einzigartiges Biathlonwochenende beim Weltcup in Ruhpolding am 6. und 7. Februar 2021 mit Olympiasieger Fritz Fischer.



Der Wettkampf-Modus



Im Sinne der Nachhaltigkeit findet der Biathlon-Cup ohne Schnee statt: die Biathleten legen die Laufstrecke vor und nach dem Liegend- und Stehendschießen anstatt auf Skiern auf Tretrollern zurück. Jedes Teammitglied absolviert auf der Porschestraße ca. 300 Meter Laufstrecke, bevor das Liegendschießen mit fünf Schüssen ansteht. Für jeden Fehlschuss geht der Schütze in eine simulierte 50 Meter kurze „Strafrunde“ auf einem stationären Thorax-Trainer. Nach dem 2. Roller-Abschnitt über 300 Meter folgt das Stehendschießen mit ebenfalls fünf Schüssen. Nach ggf. weiteren „Strafrunden“ ist die Roller-Schlussrunde von 300 Metern zu absolvieren, der sich die Übergabe an den Staffelkollegen im Start- bzw. Ziel-Bereich anschließt. Geschossen wird aus einer Entfernung von 10 Metern auf Ziele mit 45 Millimetern Durchmesser. Die originalen Biathlongewehre sind mit Infrarotschießtechnik ausgestattet und ermöglichen so gefahrloses Schießen. Ein Übungsschießen für alle Teilnehmenden findet von 12 bis 12.50 Uhr in der Biathlonarena statt. Nach der offiziellen Eröffnung treten ab 13 Uhr jeweils bis zu fünf Teams im Stunden-Rhythmus in insgesamt vier Rennen gegeneinander an. Die Sieger jedes Rennens erreichen das Finale um 17 Uhr.



Die Biathlon-Deutschland-Tour



Der Wolfsburger Biathlon-Cup findet im Rahmen der Biathlon-Deutschland-Tour statt. Mit mehr als 90.000 Schnupperschützen und rund 12.000 Wettkämpfern ist die Biathlon-Deutschland-Tour der weltgrößte Volksbiathlon. Sie wird seit 2015 von Martin Bremer und seiner Agentur inMOTION organisiert und konnte bereits in 170 Städten Wintersportfans begeistern. In dieser Saison gastiert die Tour 2020 mit ihrer mobilen Biathlonarena erneut in 35 Städten. Weitere Informationen sind unter www.biathlon-tour.de abrufbar.



Sponsoren



Die Sachpreise für die Gewinner des 1. Wolfsburger Biathlon-Cups werden von Saturn Wolfsburg zur Verfügung gestellt.



Daten & Fakten



Erster Wolfsburger Biathlon-Cup mit verkaufsoffenem Sonntag



Datum: Sonntag, 1. März, 12 bis 18 Uhr

Ort: Porschestraße



Detaillierte Startzeiten:



12 bis 12.50 Uhr: Übungsschießen



13.00 Uhr: 1. Rennen des Jedermann-Biathlons (Staffeln 01-05)



14.00 Uhr: 2. Rennen des Jedermann-Biathlons (Staffeln 06-10)



15.00 Uhr: 3. Rennen des Jedermann-Biathlons (Staffeln 11-15)



16.00 Uhr: 4. Rennen des Jedermann-Biathlons (Staffeln 16-20)



17.00 Uhr: Finale der 4 Siegerteams und des Lucky-Loser-Teams



ca. 17.50 Uhr: Siegerehrung

