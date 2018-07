Jazz & more startet am Wochenende

Am Samstag, 7. Juli, eröffnet Bürgermeister Günther Lach mit Vertretern der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) sowie Sponsoren die Konzertreihe Jazz & more auf dem Hugo-Bork-Platz. Den Auftakt des Open-Air- Events gibt die Saratoga Seven Jazzband. Von 11 bis 14 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher erstklassiger Old Time Jazz In der Innenstadt. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das stimmungsvolle Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab.



Das Jazz-Festival findet zum 19. Mal in Wolfsburg statt. Neu in diesem Jahr ist, dass das neue Veranstaltungsformat „Summer in the City“ in Jazz & more eingebunden wird. Hierfür wird sich der Hugo-Bork-Platz vom 27.07. bis 11.08. in eine große Beach-Area verwandeln. Drei der sechs Konzerte von Jazz & more finden demnach in tropischer Kulisse statt.



„Jazz & more gehört zu einer unserer traditionsreichsten Veranstaltungen und bringt jedes Jahr aufs Neue musikalische Unterhaltung in die Innenstadt. Mit der Einbindung von „Summer in the City“ können wir dies nochmals unterstreichen und tragen abermals zur Steigerung der Attraktivität in der Innenstadt bei“, erläutert Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG.



WMG-Geschäftsführer Dennis Weilmann ergänzt: „Wie bei allen Veranstaltungen der WMG, können die Besucherinnen und Besucher auch Jazz & more wieder kostenfrei erleben. Hierfür bedanken wir uns insbesondere bei unseren Sponsoren“.



Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWO, unterstreicht in diesem Zusammenhang: „Freunde der Jazz & Bluesmusik können sich wieder auf stimmungsvolle Südstaaten-Atmosphäre in der Wolfsburger Innenstadt freuen, welche die Volksbank BraWo gerne unterstützt“.



Zur Eröffnung des samstäglichen Festivals spielt die Saratoga Seven Jazzband, die ähnlich wie Wolfsburg 2018 ein Jubiläum zu feiern hat. Seit 1973 steht die Gruppe auf der Bühne und feiert bei Jazz & more in diesem Jahr ihren 45. Geburtstag. Gründungsmitglieder sind in der aktuellen Formation zwar nicht mehr dabei, aber Posaunist Kuno Dzikowski und Klarinettist Horst Popanda halten der Band bereits seit den Siebzigern die Treue. Bei Jazz & more gehören die Saratoga Seven mit ihren vielen Auftritten mittlerweile fast schon zum Inventar und konnten das Publikum in den vergangenen Jahren mit ihrem bunten Stilmix stets überzeugen. Die Jazzband hat in diesem Jahr Klassiker wie „Sentimental Journey“ oder „I wanna be like you“ im Gepäck, aber auch beschwingte Titel aus Musical und Film.

