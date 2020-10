Die Konzertreihe „Jazz & more“ hat an bisher drei Veranstaltungstagen zahlreiche Gäste begeistert. Noch bis Sonntag, den 04. Oktober, findet täglich jeweils ein Konzert auf dem Hugo-Bork-Platz statt. Für die einzelnen Veranstaltungen kann man sich nach wie vor anmelden, gerne im Voraus, aber auch kurzfristig vor Ort. Das Abschlusskonzert der Traditional Old Merry Tale Jazzband bildet zudem den Rahmen für einen Verkaufsoffenen Sonntag.



Beim Shopping-Sonntag öffnen die Geschäfte der Innenstadt und die designer outlets Wolfsburg von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. „Wir freuen uns, dass wir mit dem finalen Auftritt beim diesjährigen ‚Jazz & more‘ einen unterhaltsamen Rahmen für den Verkaufsoffenen Sonntag schaffen konnten“, erklärt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement der WMG.



Anmeldungen für die Konzerte von Jazz & more werden nach wie vor via E-Mail (team.veranstaltungen@wmg-wolfsburg.de) entgegengenommen.



Die ausstehenden Termine im Überblick:







02.10. von 15.00 bis 18.00 Uhr – Red Onion Jazz Company

Unterstützt durch die IG Metall Wolfsburg



03.10. von 11.00 bis 14.00 Uhr – Frisco Five

Unterstützt durch ADAC Geschäftsstelle & Reisebüro Wolfsburg



04.10. von 13.00 bis 16.00 Uhr (am Shopping Sonntag) – Traditional Old Merry Tale Jazzband

Unterstützt durch die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg

