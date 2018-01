Führungswechsel bei der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) hat Jens Hofschröer mit Wirkung zum 01.01.2018 zum neuen hauptamtlichen Geschäftsführer der WMG berufen. Er folgt in dieser Position auf Holger Stoye, der die Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft in seiner Heimatstadt Herne zum 01.03.2018 übernehmen wird.



Der 37-jährige Wirtschaftsgeograph Jens Hofschröer übernimmt zunächst gemeinsam mit Joachim Schingale die Geschäftsführung der WMG. Der langjährige WMG-Geschäftsführer Schingale wechselt zum 01.04.2018 in den Ruhestand. Die Nachbesetzung dieser Position wird der WMG-Aufsichtsrat entscheiden.



Nach dem Studium an der Universität Osnabrück verantwortete Jens Hofschröer die Innenstadt- und Einzelhandelsentwicklung und koordinierte das Stadtmarketing bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Rheine, Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2013 übernahm er die Abteilungsleitung der WMG-Wirtschaftsförderung und wurde im Jahr 2016 als Prokurist in die WMG-Unternehmensleitung berufen.



„Mit Jens Hofschröer haben wir einen sehr guten Nachfolger für die Geschäftsführung der WMG gefunden, der beste Voraussetzungen mitbringt. Herr Hofschröer verfügt über ausgezeichnete fachliche Qualitäten in der Wirtschaftsförderung wie auch im Stadtmarketing und kennt zudem Anforderungen und Ziele der WMG in besonderem Maße“, betonen Harald Vespermann, Aufsichtsratsvorsitzender, und Sabah Enversen, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der WMG. „Wir wünschen ihm für seine neuen Aufgaben alles Gute und sprechen gleichzeitig auch das vollste Vertrauen des gesamten WMG-Aufsichtsrates aus.“



Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH erfüllt als städtische Gesellschaft zahlreiche Aufgaben zur Weiterentwicklung unserer Stadt. Für die vakante Position innerhalb der Geschäftsführung konnte mit Jens Hofschröer eine Persönlichkeit gewonnen werden, die mit den vielschichtigen Aufgaben der WMG und der Stadt Wolfsburg sehr vertraut ist und die Wirtschaftsförderung der WMG bereits seit mehreren Jahren entscheidend mitgestaltet hat“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Mohrs. „Zu seiner neuen Funktion gratuliere ich und wünsche ihm viel Mut, um auch mal neue Wege zu gehen. Für die aktuellen Herausforderungen des Wirtschaftsstandortes sind kreative Lösungen gefragt.“



Die Geschäftsführung wird in der Unternehmensleitung ab sofort auch von Jan-Hendrik Klamt (31) unterstützt. Der WMG-Aufsichtsrat erteilte dem bisherigen Leiter für Finanzen, Personal & Sonderprojekte ergänzend die Gesamtprokura für das Unternehmen.

