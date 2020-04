Pressemitteilung BoxID: 796236 (Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gemeinnützige GmbH)

Nachbarschaft schafft Nähe: Media Markt Stralsund überrascht Bewohner der Wohlfahrtseinrichtungen

Meidung sozialer Kontakte, Besuchsverbot, Isolation – das ist schon seit Wochen Alltag für ältere Menschen und somit auch für die fast 500 Bewohnerinnen und Bewohner der Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH (WFE).



Der Kontakt zu Angehörigen wird in den stationären Pflegeeinrichtungen zwar über angekippte Fenster oder Balkone ermöglicht, doch nicht jeder Bewohner kann diese Möglichkeit nutzen und die Familie sehen und mit ihnen sprechen.



Um hier Abhilfe zu leisten und Nähe möglich zu machen, hat sich der Media Markt Stralsund als direkter Nachbar und Mitglied des gemeinsamen Werbeverbundes entschlossen, den Menschen in den Wohlfahrtseinrichtungen einen All-in-One PC mit Rollwagen als Leihgabe zur Verfügung zu stellen. Dieser PC ermöglicht den Bewohnerinnen und Bewohnern, mit ihren Familien über Skype in Kontakt zu treten, sich zu sehen und miteinander zu sprechen. Durch den beigefügten Rollwagen können die Pflegekräfte das Gerät bequem in die Zimmer schieben und bei der Bedienung behilflich sein.



„Als Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow mir von seiner Idee erzählte und der Media Markt sich sofort mit uns in Verbindung setzte, um die technischen Details zu besprechen, wurde mir wieder einmal klar, wie stark der Zusammenhalt in Stralsund ist. Als Nachbar unseres Sozialzentrums „Am Grünhufer Bogen“ hat der Media Markt uns schon des Öfteren unterstützt und dafür bin ich sehr dankbar.“, so Annett Mülling, Geschäftsführerin der WFE.



Um dieses Angebot zu nutzen sollten sich die Angehörigen mit der Leitung der Pflegeeinrichtungen im Sozialzentrum „Am Grünhufer Bogen“ in Verbindung setzen.

