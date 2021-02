Neu im Lieferprogramm von Breeze24.com



RCN-K-E2 Infrarot-Fernbedienung für Mitsubishi Heavy FDK 15 - 56 Wandgeräte



Fernbedienung für 2-adrigen Fernbedienungsbus bestehend aus Sende- und integrierbarer Empfängereinheit mit Back-Up-Schalter zur individuellen Steuerung von Mitsubishi Heavy FDK 15 - 56 KXZE1(W) Innengeräten der KX-Serie. Im Lieferumfang ist ein Wandhalter für den Infrarotsender enthalten.



Steuerung und Regelung

Die Sende- und Empfängereinheit kann direkt in das Innengerät integriert werden. Eine parallele Ansteuerung von maximal 16 Geräten ist möglich.

Ein oder mehrere Innengeräte im Parallelbetrieb können mit Hilfe der Master/Slave-Funktion über zwei Fernbedienungen wechselseitig angesteuert werden.

Eine spezielle Interferenzschutz-Schaltung kann aktiviert werden, wenn Störstrahlungen anderer elektrischer Geräte den Betrieb der Fernbedienung beeinflussen.

Mit Hilfe der Backup-Funktion an der Empfängereinheit kann das Klimagerät mit Standardeinstellungen ohne Infrarot-Sender in Betrieb genommen oder gestoppt werden.



Die RCN-K-E2 Infrarotfernbedienung bietet folgende Funktionen und Anzeigen:

- Ein-/Ausschalten

- Betriebsanzeige durch LED

- Einstellung Temperatur-Sollwert (18-30 °C)

- Betriebs-Mode (Kühlen, Entfeuchten, Ventilatorbetrieb, Heizen, Automatik)

- Ventilatorstufe (PHi, Hi, Me, Lo, Auto)

- Automatische kontinuierliche Verstellung des Luftaustrittswinkels (AUTO SWING)

- Position der Luftleitlamellen wählen und fixieren

- Eingabe der aktuellen Uhrzeit

- Programmierung der Ein- und Ausschaltzeit des Timers

- Wochentimer

- Filtersignal und Filter-Reset

- Störungsanzeige

- High-Power und Eco-Mode

- Kindersicherung/Tastensperre



Normen, Richtlinien und Zertifikate

- Das Gerät wurde in Großserienfertigung gemäß ISO 9001 produziert.

- Das Gerät ist CE zertifiziert.

- Das Gerät erfüllt die Anforderungen des FGK-Qualitätssiegels.



Technische Daten

- IR-Empfänger: integrierbar

- Abmessungen IR-Sender (HxBxT): 167 x 60 x 26 mm



Bezugsdaten für Außengerät

- Kühlen: TK 35 °C, FK 24 °C

- Heizen: TK 7 °C, FK 6 °C

- Schalldruckpegel: Entfernung 1,0 m



Bezugsdaten für Innengerät

- Kühlen: TK 27 °C, FK 19 °C

- Heizen: TK 20 °C

- Schalldruckpegel: Entfernung je nach Gerät 1,0 / 1,5 / 3,0 m



Mehr Infos: https://www.breeze24.com/zubehoer/geraetesteuerung/ir-oder-kabelfernbedienungen/rcn-k-e2-infrarotfernbedienung-fuer-fdk-15-56-wandgeraete



Nehmen Sie gerne Kontakt für Planung & Beratung mit uns auf. Und das Ganze ist natürlich kostenlos & unverbindlich für Sie.



Sie erreichen uns telefonisch, Montag bis Freitag von 9.00 bis 22.00 Uhr, unter folgender Nummer | +49 (0) 711 995 982 500 |



Durch unsere Jahrzehnte lange Erfahrung in der Klimatechnik, im Bereich mit Großprojekten, wie Hotelanlagen, Gastronomieküchen, Kühltheken im Supermarkt oder auch Arztpraxen und Apotheken. Auch im privaten Bereich klimatisieren wir sehr viele Projekte, auch mit individuellen Lösungen.



Durch unsere 5 Montagestandorte bundesweit, können wir Ihnen gleichzeitig eine saubere und kostenfaire Montage und Inbetriebnahme anbieten. Unsere Mitarbeiter werden von den Standorten: Stuttgart ● Münster ● Offenbach ● Köln ● Berlin berechnet. Dadurch können wir Ihnen eine Montage und Inbetriebnahme Ihrer Klimaanlage zum kleinen Preis bieten.

