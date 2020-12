Breeze24.com | Wobitec GmbH

Wer sind wir ?



Wir sind ein von der Kältebauer-Innung autorisierter



Kälte- und Klimafachbetrieb mit Sitz in Waldenbuch bei Stuttgart.



1998 gegründet, haben wir inzwischen über 20 Mitarbeiter.



Unser Tätigkeitsfeld umfasst die Planung, Montage, Wartung und den Verkauf von klimatechnischen Einrichtungen für Industrie, Handwerk & Privathaushalte.



Wir realisieren Anlagen zur Kühlung von Räumen (Lagerräume, Büroräume), zur Temperaturregelung wärmeempfindlicher Systemen (EDV-Kühlung), sowie Anlagen zum Erhalt verderblicher oder lebenswichtiger Produkte aus Industrie, Handel und Medizin.



Ausführliche Beratung ist bei professionellem Einsatz von Klimatechnik unabdingbar und für uns seit Bestehen des Unternehmens selbstverständlich.



Zum Einsatz kommen ausschließlich Anlagen namhafter Hersteller, die von uns geplant, bestellt, geliefert und montiert werden.



Die notwendige Wartung ist Teil unseres Service und erfolgt durch unser geschultes Fachpersonal.



● Privathaushalte & Verkaufseinrichtungen

● Büro- & Geschäftsräume

● Medizin- & Arzneimittelhandel

● Öffentliche Einrichtungen

● Lieferung und Montage von Kühlzellen & Kühlmöbel für Lebensmittel

● Kühlanlagen, Kühl- und Tiefkühlschränke für medizinische Einrichtungen



Durch 5 eigene Montagestandorte in Deutschland,

Montage, Inbetriebnahme & Wartung von Klimaanlagen zum kleinen Preis.



STUTTGART ● 71111 Waldenbuch | Bahnhofstr. 33 | Großraum Stuttgart

MÜNSTER ● 64839 Münster | Breitefeld 20 A | Großraum Frankfurt

OFFENBACH ● 63067 Offenbach am Main | Kaiserlei 39 | Großraum Offenbach

KÖLN ● 50672 Köln | Hohenzollernring 39 | Großraum Köln

BERLIN ● 16321 Bernau | Am Mahlbusen 5 | Großraum Berlin