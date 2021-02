Mobiles Split-Klimagerät von Breeze24.com



Produktinformationen "Krone RKL 495 - R32 Mobiles Split-Raumklimagerät 4,3 kW"



Mobiles Split-Raumklimagerät von Krone für 1 Zimmer mit ca. 40 m²



In diesem mobilen Raumklimagerät in Split-Ausführung wird die modernste Invertertechnik eingesetzt. Das Ergebnis ist eine sehr gute Effizienz und ein reduziertes Geräuschniveau. Die Invertertechnik bietet höchsten Komfort, da die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden kann. Das KRONE Raumklimagerät in Split-Ausführung besteht aus zwei Einheiten, Innen- und Außengerät. Die Verflüssigereinheit (Außenteil) und die Verdampfereinheit (Innengerät) sind baulich getrennt. Die Verflüssigereinheit wird im Außenbereich aufgestellt.



Das im Kühlbetrieb anfallende Kondensat wird mittels einer im Innengerät befindlichen Kondensatpumpe zum Außengerät gepumpt und verdampft auf dem Wärmetauscher. Das Gerät filtert und entfeuchtet die Luft und schafft so ein angenehmes Innenklima. Es arbeitet vollautomatisch und bietet dank seiner Mikroprozessor Regelung eine Vielzahl an Optionen. Die Bedienung des Gerätes erfolgt komfortabel über die im Lieferumfang enthaltene Infrarot-Fernbedienung. Die serienmäßige Ausrüstung des Gerätes mit einer Aufhängevorrichtung ermöglicht auch das Aufhängen an einer Außenwand.



Merkmale:

- Inverter-Technik

- Sehr hohe Kühlleistung

- Kältemittelleitung, Länge 3 m, trennbar durch Quick-Coupling-System

- Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand

- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion

- Luftaustritt mit Swing-Funktion

- Herausnehmbarer Luftfilter

- Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung

- Universell einsetzbar

- Kompakte Bauform und minimale Stellfläche

- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung

- Integrierte Kondensatpumpe

- Gehäusefarbe ist weiß



Die mobilen Split-Klimageräte der RKL Serie besitzen eine verlängerte Verbindungsleitung von 3,0 Metern. Durch die trennbaren Kupplungen kann dieses System in kürzester Zeit montiert werden. Alle Gerätegrößen besitzen das besonders umweltverträgliche Kälte mittel R32. Das Kondensatwasser wird automatisch dispergiert, somit ist kein extra Wasserablauf erforderlich.



Durch die Farbgebung RAL 9010 kann das äußerst geräuscharme Gerät an jedem gewünschten Ort (Büro, Verkaufs- oder Lagerraum, Wohn- oder Schlafzimmer usw.) zum Einsatz kommen. Es ist schnell von Raum zu Raum transportierbar.



Mehr Infos: https://www.breeze24.com/klimaanlagen/mobile-geraete/split-geraete/krone-rkl-495-r32-mobiles-split-raumklimageraet-4-3-kw



Nehmen Sie gerne Kontakt für Planung & Beratung mit uns auf. Und das Ganze ist natürlich kostenlos & unverbindlich für Sie.



Sie erreichen uns telefonisch, Montag bis Freitag von 9.00 bis 22.00 Uhr, unter folgender Nummer | +49 (0) 711 995 982 500 |



Durch unsere Jahrzehnte lange Erfahrung in der Klimatechnik, im Bereich mit Großprojekten, wie Hotelanlagen, Gastronomieküchen, Kühltheken im Supermarkt oder auch Arztpraxen und Apotheken. Auch im privaten Bereich klimatisieren wir sehr viele Projekte, auch mit individuellen Lösungen.



Durch unsere 5 Montagestandorte bundesweit, können wir Ihnen gleichzeitig eine saubere und kostenfaire Montage und Inbetriebnahme anbieten. Unsere Mitarbeiter werden von den Standorten: Stuttgart ● Münster ● Offenbach ● Köln ● Berlin berechnet. Dadurch können wir Ihnen eine Montage und Inbetriebnahme Ihrer Klimaanlage zum kleinen Preis bieten.

(lifePR) (