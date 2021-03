Jetzt kaufen mit 5% Winter Rabatt ! ! !



Daikin Klimaanlagen Set, 5 x Wandgerät Emura WiFi | 2,4 kW | FTXJ25MW + Außengerät 5MXM90N R32 für 5 Zimmer mit 25 - 30 m² zum kühlen und heizen.



Daikin Klimaanlagen Set für 5 Zimmer mit 25 - 30 m² | A+++ | A++



Innengeräte Daikin Wandgerät Emura 5 x FTXJ25MW | 2.4 kW



Bei der Wandgeräte Serie Emura erleben Sie bemerkenswerte Verblendung von edlem Design mit technischer Spitzenleistung mit einem eleganten Äußeren in mattem Kristallweiß. Allergen- und Luftreinigungsfilter mit Silberionen entfernt Allergene wie Pollen, um eine stete Versorgung mit sauberer Luft zu gewährleisten. Daikin Residential Controller | Wifi, regeln Sie Ihre Innengeräte von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet.



Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar. Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühl- und A++ im Heizbetrieb dank modernster Technologie und integrierter Intelligenz.



Die Daikin Wandgeräteserie Emura wurde mehrere Male für sein exzellentes Design ausgezeichnet.



Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen: Luftstrom wird nicht direkt auf den momentanen Aufenthaltsort der Person gerichtet. Werden keine Personen erkannt, schaltet das Gerät automatisch auf die Energiespareinstellungen um.



Flüsterleise im Betrieb: Der Betrieb des Geräts ist nur schwer zu hören. Der Schalldruckpegel beträgt lediglich 19 dB(A) !



Außengerät Daikin 5MXM90N | 9.0 kW

Inverter-Verdichter passen kontinuierlich die Verdichterdrehzahl an den tatsächlichen Bedarf an. Weniger energieverbrauchende Starts und Stops führen zu einem verringerten Energieverbrauch (bis zu 30 %) und zu stabileren Temperaturen. Das Außengerät ist mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet



Ausstattung:

Daikin Residential Controller | WiFi

Regeln Sie Ihr Raumklima von jedem Standort aus über Smartphone oder Tablet.



Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen

Es wird verhindert, dass der Luftstrom auf den momentanen Aufenthaltsort einer Person gerichtet wird. Werden keine Personen im Raum erkannt, schaltet das Gerät automatisch auf die Energiespareinstellung um.



Energiesparend im Standby-Modus

Verringert im Standby-Modus den Stromverbrauch um ca. 80 %.



Flüsterleise

Die Innengeräte von Daikin arbeiten flüsterleise. Auch bei den Außengeräten wird garantiert, dass eine Ruhestörung der Nachbarn vermieden wird.



Modus ECONO

Vermindert den Energieverbrauch, so dass andere Anwendungen mit einem größeren Energieverbrauch verwendet werden können. Diese Funktion dient außerdem der Energieeinsparung.



Nachteinstellung

Spart Energie, indem verhindert wird, dass die Anlage in den Nachtstunden übermäßig kühlt bzw. heizt.



Nur Lüften

Das Gerät kann auch nur als Ventilator genutzt werden, ohne dabei die Luft zu heizen oder zu kühlen.



Komfortmodus

Gewährleistet einen zugluftfreien Betrieb, indem verhindert wird, dass warme oder kalte Luft direkt auf eine Person geblasen wird.



Powermodus

Kann für schnelle Kühlung oder Heizung ausgewählt werden. Wird der Powermodus ausgeschaltet, arbeitet das Gerät wieder im vorhergehenden Modus.



Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen

Automatischer Wechsel zwischen Kühl- oder Heizbetrieb, um eine eingestellte Temperatur zu erreichen.



Flüsterbetrieb des Innengeräts

Taste „Flüsterbetrieb“ auf der Fernbedienung senkt den Betriebsgeräuschpegel des Innengeräts um jeweils 3 dB(A)



Flüsterbetrieb des Außengeräts

Flüsterbetriebstaste auf der Fernbedienung senkt die Betriebsgeräusche des Außengeräts um 3 dB(A), um eine Ruhestörung für Nachbarn zu vermeiden.



Dreidimensionaler Luftstrom

Es werden vertikales und horizontales automatisches Schwenken kombiniert, damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken auch größerer Räume zirkuliert.



Vertikale Schwenkautomatik

Option für die automatische Vertikalbewegung der Luftausblaslamellen für eine effiziente Luft- und Temperaturverteilung im gesamten Raum.



Horizontale Schwenkautomatik

Option für die automatische Horizontalbewegung der Luftausblaslamellen für einen gleichmäßigen Luftstrom und eine gleichmäßige Temperaturverteilung.



Automatisch regulierte Ventilatorgeschwindigkeit

Automatische Auswahl der erforderlichen Ventilatordrehzahl, um die eingestellte Temperatur zu erreichen oder zu halten.



Ventilatordrehzahlstufen

Die Ventilatordrehzahl kann auf eine der angegebenen Drehzahlstufen eingestellt werden.



Entfeuchtungsprogramm

Ermöglicht die Verminderung des Feuchtigkeitsniveaus in einem Raum ohne Veränderung der Raumtemperatur.



Entfernung von Silberallergenen und mit Luftreinigungsfilter

Erfasst Allergene wie Pollen, um eine ständige Versorgung mit sauberer Luft zu gewährleisten.



Geruchsbindender Filter mit Titanapatit

Zersetzt lästige Gerüche von z. B. Tabak und Haustieren.



Wochen-Zeitschaltuhr

Kann auf einen Start von Heizbetrieb oder Kühlbetrieb zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag oder in der Woche eingestellt werden.



24-Stunden-Timer

Kann über 24 Stunden zu jedem Zeitpunkt zum Starten des Betriebs eingestellt werden.



Infrarot-Fernbedienung

Startet, stoppt und reguliert die Klimaanlage aus der Ferne.



Verkabelte Fernbedienung (optional)

Startet, stoppt und reguliert die Klimaanlage.



Zentrales Schaltfeld

Startet, stoppt und reguliert mehrerer Klimaanlagen von einem zentralen Punkt aus.



Automatischer Wiederanlauf

Nach einem Stromausfall nimmt das Gerät automatisch wieder den Betrieb mit den ursprünglichen Einstellungen auf.



Selbstdiagnose

Vereinfacht die Wartung, indem jede Systemstörung und jede Betriebsunregelmäßigkeit angezeigt wird.



Nehmen Sie gerne Kontakt für Planung & Beratung mit uns auf. Und das Ganze ist natürlich kostenlos & unverbindlich für Sie.



Sie erreichen uns telefonisch, Montag bis Freitag von 9.00 bis 22.00 Uhr, unter folgender Nummer | +49 (0) 711 995 982 500 |



Durch unsere Jahrzehnte lange Erfahrung in der Klimatechnik, im Bereich mit Großprojekten, wie Hotelanlagen, Gastronomieküchen, Kühltheken im Supermarkt oder auch Arztpraxen und Apotheken. Auch im privaten Bereich klimatisieren wir sehr viele Projekte, auch mit individuellen Lösungen.



Durch unsere 5 Montagestandorte bundesweit, können wir Ihnen gleichzeitig eine saubere und kostenfaire Montage und Inbetriebnahme anbieten. Unsere Mitarbeiter werden von den Standorten: Stuttgart ● Münster ● Offenbach ● Köln ● Berlin berechnet. Dadurch können wir Ihnen eine Montage und Inbetriebnahme Ihrer Klimaanlage zum kleinen Preis bieten.

