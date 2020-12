.



Neu im Lieferprogramm von Breeze24.com:



AIRPUR 360° Luftreiniger mit HEPA 13 Filter für 50 m² Fläche



Superleiser, säulenförmiger Luftreiniger, für Räume bis zu 50 m² Fläche für Privat & Gewerbe.



Geeignet für Räume bis 50 m² mit einem Durchfluss von 450 m³/h.



Durch das Ringdesign wird die Luft über die gesamte Oberfläche der Säule angesaugt was die Effizienz und Filtrationsleistung erhöht.



Der Filterwirkungsgrad beträgt bis zu 99,99 %.



Der AIRPUR ist mit einem sehr leisen bürstenlosen Hochleistungs-Gleichstrommotor ausgestattet.



- Digitales Touchscreen-Bedienfeld



- PM numerische Anzeige für die Raumluftqualität (µg/m³)



- Relative Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur



- Filterwechsel-Anzeige



- 4 Betriebsstufen



– MANUELL: 3 Geschwindigkeiten.



– SMART: Automatisch in Abhängigkeit der Luftqualität.



– SLEEP: Konstant in kleiner Stufe, um die Geräuschentwicklung gering zu halten.



– TIMER: Automatischer Abschaltung nach 1 - 8 Stunden (einstellbar)



- UV-Funktion



- Automatische Trennung an der Filterzugangsöffnung, automatische Kippsperre und Sperrmodus als Kindersicherung



360°-Trommelfilter mit dreistufiger Filterung:



- Vorfilterung großer Partikel (Filterklasse F7/EN 779) Fängt und filtert große Partikel wie Staub und andere Schwebeteilchen (PM10)



- Feinstaubfilterung: (HEPA-Filter der Klasse H13/EN 1822). Mit dem hochdichten antimikrobiellen HEPA-Filter werden alle feinen Partikel (Durchmesser 2,5µm) wie Pollen und Fasern (PM2,5) gefiltert.



- Filterung von flüchtigen organischen Verbindungen und Gerüchen. Durch den Aktivkohlefilter mit Wabenstruktur werden die flüchtigsten Schadstoffe sowie unangenehme Gerüche (Dämpfe) gefiltert.



Ihr Plus an Sicherheit. Entwickelt für Schulen, KiTas, Büros, Seminar- & Schulungsräume, Gemeinschafts- & Aufenthaltsräume, Einzelhandel, Arztpraxen, Kanzleien, Friseure, Tattoo Studios, Nagelstudios . . . .



Mehr Infos: https://www.breeze24.com/klimaanlagen/mobile-geraete/luftreiniger/airpur-3600-luftreiniger-mit-hepa-13-filter-fuer-50m2-flaeche



Nehmen Sie gerne Kontakt für Planung & Beratung mit uns auf. Und das Ganze ist natürlich kostenlos & unverbindlich für Sie.



Sie erreichen uns telefonisch, Montag bis Freitag von 9.00 bis 22.00 Uhr, unter folgender Nummer | +49 (0) 711 995 982 500 |



Durch unsere Jahrzehnte lange Erfahrung in der Klimatechnik, im Bereich mit Großprojekten, wie Hotelanlagen, Gastronomieküchen, Kühltheken im Supermarkt oder auch Arztpraxen und Apotheken. Auch im privaten Bereich klimatisieren wir sehr viele Projekte, auch mit individuellen Lösungen.



Durch unsere 5 Montagestandorte bundesweit, können wir Ihnen gleichzeitig eine saubere und kostenfaire Montage und Inbetriebnahme anbieten. Unsere Mitarbeiter werden von den Standorten: Stuttgart ● Münster ● Offenbach ● Köln ● Berlin berechnet. Dadurch können wir Ihnen eine Montage und Inbetriebnahme Ihrer Klimaanlage zum kleinen Preis bieten.

