Seit dem 01. November 2020 kann es losgehen: bei der digitalen Version der bekannten Jobmesse akademika, die bisher immer in Präsenz stattfand, geht es ab sofort darum, sich digital zu liken, zu disliken, zu matchen, zu chatten und am Ende per Video zu daten. Ganz genau wie bei der bekannten Dating-App Tinder. Deren System wurde übertragen auf das Bewerbungsverfahren, sodass bei der akademika ahead nun Profile junger Akademiker auf die Profile von potentiellen Arbeitgebern treffen. Bei gegenseitigem Gefallen kommt es zu einem Match und es kann ein erster Kontakt per Chat aufgenommen werden.



Von der Couch aus zeit – und ortsunabhängig zahlreiche interessante Unternehmen kennenlernen - das kann man mithilfe von akademika ahead. Ein klarer Vorteil der digitalen akademika-Version: neben großer Branchenauswahl, persönlicher Kontakte durch Videochats und professioneller Beratung rund um den Berufseinstieg.



An den beiden Eventtagen – dem 24. und 25. November – finden dann den ganzen Tag über Videochats statt, bei denen sich Unternehmen und Bewerber persönlich kennenlernen. „Mit der akademika ahead haben wir ein topaktuelles, innovatives und intuitives Tool geschaffen, dass Arbeitnehmer und -geber in Zeiten von Social Distancing zu einander bringt“, so Sabine Richter von der WiSo-Führungskräfte-Akademie, dem Veranstalter der akademika ahead. Der Zuspruch von Seiten der Unternehmen sei sehr hoch – mit dabei sind unter anderem Allianz, Schaeffler und vodafone. Auch das Interesse der Bewerbenden, die sich seit dem 01. November anmelden können sei bisher sehr rege, so Richter.

Neben den Video-Begegnungen bietet die akademika ahead an den beiden Eventtagen noch ein breites Rahmenprogramm mit vielen Benefits für junge Menschen auf dem Weg in den Job. Es werden CV-Checks und Karrierecoachings angeboten und ein breites Vortragsprogramm mit Unternehmenspräsentationen sowie viele Tipps rund um das Thema Berufseinstieg und Karriere.

Mitmachen können Studierende, Absolvierende und Young Professionals aller Fachrichtungen. Die Registrierung läuft ganz einfach über die Homepage des Veranstalters, unter www.akademika.de.



Die akademika ahead, das Vortragsprogramm sowie all ihre Services sind für Bewerber*innen kostenfrei.

